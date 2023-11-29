洛阳首个“青年时尚消费地图”微信小程序上线

记者从近日举行的洛阳市商务工作会议上获悉，日前，洛阳首个“青年时尚消费地图”和“投资洛阳”云招商微信小程序上线，让市民和企业享受“云端”便利。

记者从近日举行的洛阳市商务工作会议上获悉，日前，洛阳首个“青年时尚消费地图”和“投资洛阳”云招商微信小程序上线，让市民和企业享受“云端”便利。

“青年时尚消费地图”包括美食、商圈、特色街区、宝藏小店、旅游景点5个板块，涵盖全市核心青年消费场景，可帮助市民游客轻松了解洛阳特色消费场景，掌握各类优质消费打卡地。地图涉及的所有商圈和店铺均提供导航功能，消费者登录微信搜索“青年时尚消费地图”小程序，便可一键精准查找想去的消费场所。

“投资洛阳”云招商小程序围绕招商推介、匹配资源、查看产业、管理项目等内容，搭建政府与企业之间的数字化平台，企业登录微信搜索“投资洛阳”小程序，便可真正实现“云招商”“云服务”和“云推介”。

“春节将至，消费者可以跟随‘青年时尚消费地图’感受洛阳人气高、体验佳的优质品牌和门店，打响洛阳消费品牌。”洛阳市商务局相关负责人说，下一步将不断更新完善小程序内容，为消费者和企业提供更多便利。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 李倩）