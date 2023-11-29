因降雪道路结冰 洛阳多条高速封闭

记者获悉，受降雪及道路结冰影响，截至2月2日12时25分，洛阳辖区多条高速封闭。 记者获悉，受降雪及道路结冰影响，截至2月2日12时25分，洛阳辖区多条高速封闭。 ●禁止七座(含)以上客车及危险品车辆上站的收费站有—— 连霍高速：偃师东站至新安西站 二广高速：吉利孟州站至汝阳刘店站 洛栾高速：洛龙站至嵩县产业区站 ●洛阳辖区封闭的高速路段有—— 洛栾高速：嵩县站至栾川站 以及宁洛高速全线、济洛高速全线、盐洛高速全线、洛卢高速全线、栾卢高速全线、郑栾高速全线、渑淅高速全线、新伊高速全线。 洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息，注意减速慢行，保持安全车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）