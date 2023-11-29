事关校外培训机构！洛阳市教育局公开曝光

昨日，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，为持续巩固校外培训治理成果，严防隐形变异学科类违规校外培训加重学生课外负担，让孩子们度过一个愉快充实、温馨、祥和的假期，洛阳市教育局联合多部门开展专项全覆盖排查检查，有效凝聚工作监管合力。

昨日，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，为持续巩固校外培训治理成果，严防隐形变异学科类违规校外培训加重学生课外负担，让孩子们度过一个愉快充实、温馨、祥和的假期，洛阳市教育局联合多部门开展专项全覆盖排查检查，有效凝聚工作监管合力。

自1月29日起，市教育局采取明查暗访等多种方式，持续开展校外培训检查，对各类违法违规培训发现一起、查处一起，处罚一起。现将查处结果公告予以公开曝光。

宜阳县

1月29日，市教育局暗访组到宜阳县对校外培训机构违规上课情况进行暗访。暗访组先后到红旗路交叉口、宜阳县中医院察院街附近、宁远财富广场A座等地点查看了四方教育、优佳教育、春蕾家教、博士教育、尚曼舞蹈，童画美术等非学科类培训机构的安全设施、安全制度、消防设施等安全工作。在巡查到香鹿山大道与纬六路交叉口时，发现院内一楼一无证机构(凹凸教育)正在违规上课，主要有英语和数学两个学科，暗访组随后将相关培训证据固定并移交宜阳县教体局校外培训监管部门，由属地立案调查，并根据《校外培训行政处罚暂行办法》实施处罚，市教育局将持续督促、指导宜阳县校外培训监管部门立案调查工作。

新安县

1月30日，市教育局暗访组到新安县对校外培训机构违规上课情况进行暗访。在新安县紫苑小学东50米盛世和苑门面房一楼的金话筒口才培训班有限公司、心安文化艺术培训中心，检查发现金话筒口才过道堆放装修材料、安全出口指示标识损坏掉落存在安全隐患，已要求机构整改处理，县双减工作专班进行督促跟进。在新城体育场门球场西侧，发现昂立教育培训中心正在违规上课，经现场检查，暗访组随即对其进行调查取证，并移交新安县教体局进行下一步处理。该机构为新安县备案注册白名单机构，2021年11月25日取得办学许可证。

伊滨区

1月31日，市教育局暗访组到伊滨区校外培训机构违规上课情况进行暗访。暗访组先后到艺凡美术、红领巾书法教育、优上托管、麦田童话、领航教育、开尔教育进行实地检查。巡查到李村镇天明城附近时，发现小博士托辅中心正在违规进行学科培训，经现场检查，暗访组对其进行调查取证，暗访组随后将相关培训证据固定并移交伊滨区教体局校外培训监管部门，由属地立案调查，并根据《校外培训行政处罚暂行办法》实施处罚，市教育局将持续督促、指导伊滨区校外培训监管部门立案调查工作。⑥