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最新！洛阳部分公交临时停运或调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 15:16

　　记者从洛阳市公交集团获悉，截至2日7时，受雨雪天气影响，部分公交线路临时停运或调整：

　　一、临时停运线路

　　36路、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线

　　二、临时调整线路

　　32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

　　87路:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

　　90路:双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路；

　　韩旗专线:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。

　　以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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