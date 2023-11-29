最新！洛阳部分公交临时停运或调整

记者从洛阳市公交集团获悉，截至2日7时，受雨雪天气影响，部分公交线路临时停运或调整。
记者从洛阳市公交集团获悉，截至2日7时，受雨雪天气影响，部分公交线路临时停运或调整。
记者从洛阳市公交集团获悉，截至2日7时，受雨雪天气影响，部分公交线路临时停运或调整：
一、临时停运线路
36路、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线
二、临时调整线路
32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；
87路:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；
90路:双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路；
韩旗专线:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。
以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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