洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

熊猫界的顶流！洛阳灵岩花式“整活儿”圈粉无数
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:53

　　熊猫档案

　　名字：灵岩

　　生日：2017年8月18日

　　性别：雄性

　　体重：100多公斤

　　祖籍：四川(中国大熊猫保护研究中心)

　　来洛时间：2020年8月18日

　　最喜欢的食物：竹子、竹笋、蜂蜜、胡萝卜等

灵岩六岁生日宴会现场

　　近日，在我市栾川县，有一只名叫灵岩的大熊猫，因掌握推车卖货、洗澡唱歌、蹦迪等技能而多次霸榜抖音、微博等社交平台，被不少网友称为“熊猫界的顶流”。灵岩因何出圈？它的走红有何借鉴意义？记者为您揭秘灵岩走红背后的故事。

　　大熊猫灵岩获众多网友关注

　　1月31日上午，在栾川竹海野生动物园的直播间里，一只大熊猫正窝在自己的摇篮里睡觉，其憨态可掬的睡姿，吸引数千名网友同时在线观看，这只“顶流”大熊猫就是灵岩。今年1月初，灵岩因一条“生气跺脚”视频登上抖音热榜，受到众多网友关注。

　　这已不是灵岩第一次出圈。2023年年初，灵岩因在洗澡时“一展歌喉”而走红网络。当时，它在水池内坐着，一边撩水一边低声吟唱，还有节奏地拍打水面，仿佛在为自己伴奏。此举引得网友纷纷留言：“有只大熊猫会在洗澡时唱歌！”“快给‘孩子’报个班学学吧，别耽误了。”……很快，#灵岩洗澡唱歌#话题登上抖音热榜。

　　在此之前，栾川竹海野生动物园熊猫馆的直播间在线观看人数通常不超过百人。因“洗澡唱歌”走入大众视野后，灵岩仿佛打开了流量开关，变成“热搜体质”。#大熊猫灵岩5G冲浪#、#大熊猫灵岩也挑食#、#我不想领盐但我想要灵岩#等话题频上抖音、微博等平台热搜，让其收获众多粉丝。从那时起，熊猫馆的直播间也热闹起来，每日同时在线观看灵岩的网友最多时有上万人。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛白路更名为白马寺大道 洛阳19条道路...
  • 公告！洛阳市人大代表最新变动
  • 今晚，洛邑古城一期续建项目将举行亮...
  • 江凌调研城市提质、文旅融合重点项目...
  • 最新公告！洛龙区这两所学校注销
  • 洛阳年夜饭市场“热气腾腾” 预订...
  • 了不起！全国大赛，洛阳特奥健儿勇夺17金
  • 去年，洛阳共为15657户职工发放公积金...
  • 提醒！洛阳三大公园新春活动延期举办
  • 提醒！春节假期游览龙门石窟需预约
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605