熊猫界的顶流！洛阳灵岩花式“整活儿”圈粉无数

近日，在我市栾川县，有一只名叫灵岩的大熊猫，因掌握推车卖货、洗澡唱歌、蹦迪等技能而多次霸榜抖音、微博等社交平台，被不少网友称为“熊猫界的顶流”。灵岩因何出圈？它的走红有何借鉴意义？记者为您揭秘灵岩走红背后的故事。

熊猫档案

名字：灵岩

生日：2017年8月18日

性别：雄性

体重：100多公斤

祖籍：四川(中国大熊猫保护研究中心)

来洛时间：2020年8月18日

最喜欢的食物：竹子、竹笋、蜂蜜、胡萝卜等

灵岩六岁生日宴会现场

近日，在我市栾川县，有一只名叫灵岩的大熊猫，因掌握推车卖货、洗澡唱歌、蹦迪等技能而多次霸榜抖音、微博等社交平台，被不少网友称为“熊猫界的顶流”。灵岩因何出圈？它的走红有何借鉴意义？记者为您揭秘灵岩走红背后的故事。

大熊猫灵岩获众多网友关注

1月31日上午，在栾川竹海野生动物园的直播间里，一只大熊猫正窝在自己的摇篮里睡觉，其憨态可掬的睡姿，吸引数千名网友同时在线观看，这只“顶流”大熊猫就是灵岩。今年1月初，灵岩因一条“生气跺脚”视频登上抖音热榜，受到众多网友关注。

这已不是灵岩第一次出圈。2023年年初，灵岩因在洗澡时“一展歌喉”而走红网络。当时，它在水池内坐着，一边撩水一边低声吟唱，还有节奏地拍打水面，仿佛在为自己伴奏。此举引得网友纷纷留言：“有只大熊猫会在洗澡时唱歌！”“快给‘孩子’报个班学学吧，别耽误了。”……很快，#灵岩洗澡唱歌#话题登上抖音热榜。

在此之前，栾川竹海野生动物园熊猫馆的直播间在线观看人数通常不超过百人。因“洗澡唱歌”走入大众视野后，灵岩仿佛打开了流量开关，变成“热搜体质”。#大熊猫灵岩5G冲浪#、#大熊猫灵岩也挑食#、#我不想领盐但我想要灵岩#等话题频上抖音、微博等平台热搜，让其收获众多粉丝。从那时起，熊猫馆的直播间也热闹起来，每日同时在线观看灵岩的网友最多时有上万人。