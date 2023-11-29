省委宣传部慰问组来洛慰问“中国好人”

昨日，省委宣传部派出慰问组，赴我市看望慰问“中国好人”任忠信，转达党和政府的亲切关怀，送上新春祝福。市委宣传部有关负责同志一同前往慰问。

昨日，省委宣传部派出慰问组，赴我市看望慰问“中国好人”任忠信，转达党和政府的亲切关怀，送上新春祝福。市委宣传部有关负责同志一同前往慰问。

任忠信今年74岁，是洛阳市神龙水上义务搜救队的发起人之一。他退休后，带领搜救队队员参与义务救援数百次，10年间成功营救79个鲜活的生命。2015年6月，任忠信荣登“中国好人榜”。

在任忠信家中，省委宣传部慰问组送去了鲜花和慰问品，详细了解任忠信的生活和健康状况，对他的见义勇为事迹给予了高度赞扬，勉励他继续发挥榜样示范和党员先锋模范作用，积极弘扬社会主义核心价值观，带动更多身边人向上向善。

任忠信表示，感谢党和政府长期以来的关心，他将珍惜荣誉，积极传播真善美、传递正能量，不辜负党和政府及社会各界的期望。 (洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕)