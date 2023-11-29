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洛阳一社区成立“送菜志愿队” 一送就是3年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:52

　　“吴师傅，您要的菜买回来了，还需要啥随时说。”近日，在西工区洛北街道泉舜·盛世唐庄社区，志愿者冯慧洁敲开了73岁老人吴松生的家门，为老人送去几兜新鲜的蔬菜和水果。

　　这些蔬菜、水果是吴松生提前跟志愿者“订购”的——由于老伴长期瘫痪在床，吴松生需要尽可能陪伴在老伴身边，加上自己腿脚不好，平时出门买菜多有不便。3年前，社区网格员在入户走访时了解到吴松生家的情况，从此，由10名社区工作人员组成的“送菜志愿队”，每隔几天就会根据吴松生的需求购买各种物品，然后送货上门。

　　“考虑到还有很多有类似需求的居民，我们当时统计了一份名单，为有需求的辖区居民提供上门送菜服务。”冯慧洁说，这项服务一直延续至今。

　　为了让辖区居民买菜更方便，社区还联合城管部门在小区门口设立便民菜摊。如今，社区志愿者每两人为一个小组，每天轮流值班，按照居民需求到便民菜摊买菜，然后送到居民家中。

　　“接下来，我们将继续结合居民实际需求整合资源、优化服务，力求把实事办好、把好事办实，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。”泉舜·盛世唐庄社区相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨荣立)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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