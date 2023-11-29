新春走基层：半个店土地生金记

近日，在瀍河区白马寺镇半个店社区的果蔬大棚里，项目负责人陈紫帅热情地招呼前来采摘的游客，忙得不可开交。“仅上个周末，销售额就超过6000元。”他笑着说。

青年游客展示“战果”

近日，在瀍河区白马寺镇半个店社区的果蔬大棚里，项目负责人陈紫帅热情地招呼前来采摘的游客，忙得不可开交。“仅上个周末，销售额就超过6000元。”他笑着说。

当下，半个店社区的土地正通过运营理念实现“生金”。

过去，半个店社区种植包菜、茄子、萝卜、白菜等季节性蔬菜，但受市场影响，卖不上价，不少人选择外出务工。“守着好好的土地，为啥挣不到钱？”这是半个店社区党支部书记、居委会主任孙继恒长期思索的问题。

2021年，我市提出乡村振兴“151”工作举措，为各地发展乡村产业提供了科学指引。孙继恒认为，半个店社区地处市区，又毗邻白马寺景区，发展近郊采摘游有得天独厚的优势，关键在于做好运营、盘活资源，让土地增效“生金”。

之后，孙继恒多次组织社区“两委”成员外出学习，寻找适合社区的乡村运营模式。2023年1月，孙继恒与乡村特色产业项目运营商陈紫帅结识，并在发展高效农业上达成共识。经过协商，双方决定以采摘园为抓手，以水果番茄、草莓等特色产业为主导，配套发展体验农业，打造集高效种植、生态采摘、亲子游乐等于一体的都市农业示范园。

去年6月，半个店社区决定先流转30亩土地，并向有关部门积极争取衔接资金300万元，推动项目开工建设。9月，运营方在大棚建设完工之前抢种第一批种子，确保瓜果今年春节前上市。

在各方共同努力下，半个店社区种植的草莓、水果番茄已于日前上市。走进园区，火红的果子长势喜人，让人垂涎欲滴，吸引了不少游客。“这儿的水果番茄口感很好，颗颗爆汁。”游客田先生说。

“仅水果番茄我们就有15个品种，能满足不同消费者的需求。”陈紫帅介绍，园区的水果和蔬菜全部采用无土栽培技术，能有效避免土传病害和连作弊端，保证食品安全，提升种植效率。同时，大棚内安装有智能化设备，管理人员可一键完成补光、施肥、通风等操作，有效降低生产成本。

半个店社区与运营商签订合作协议，采取“保底+分红”的模式，保障村民收益。所谓“保底”，就是运营方确保每年按照投资额的6%向社区给付集体经济收益，实现衔接资金的增值保值；“分红”则是社区与运营方按约定比例进行分成。

“目前，二期项目正加紧建设，将布局研学、亲子游等业态，助力社区集体经济发展，也让群众收入芝麻开花节节高。”孙继恒说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓刚 文/图）