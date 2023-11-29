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洛阳市十六届人大常委会举行第九次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:19

　　昨日，市十六届人大常委会举行第九次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要指示批示和重要署名文章精神，集中学习了省十四届人大二次会议精神，以及省、市其他重要会议精神，听取审议并表决通过了市十六届人大二次会议主席团和秘书长等建议名单，关于市十六届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，审议并表决通过了洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告、2024年工作要点及联动监督工作办法等。会议还听取和审议了市人民政府关于法治政府建设情况的报告，并进行满意度表决。会议表决通过了人事任免事项。

　　会议对市十六届人大二次会议相关工作进行安排部署，强调要以高度负责的态度、严谨细致的作风，高标准做好组织保障、代表建言献策、宣传报道等各项工作，讲好新时代洛阳出彩故事、人大故事，奏响人民代表大会制度自信最强音。

　　李保国指出，监督权是宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职权，要坚持目标导向、问题导向相统一，寓监督于服务、支持、保障、促进之中，坚持稳中求进，不断规范监督程序，创新监督方式，增强监督质效。要深化拓展联动监督，统一监督目标和安排部署，发挥联动监督规模优势和“一盘棋”合力，推动全市人大同频共振。要深化监督方式运用，围绕人民群众关心关注的热点问题，探索开展特定问题调查监督，创新实施监督建议书办法，规范工作评议，推动人民群众急难愁盼问题有效解决。要健全代表监督制度，发挥闭会期间代表作用，激发代表履职活力，及时全面收集监督意见建议，汇聚各级人大代表智慧力量，以人大监督高质量助力市委决策部署落地见效。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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