徐衣显与中原豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌举行工作座谈

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中原豫资投资控股集团有限公司党委书记、董事长秦建斌等举行工作座谈，就项目落地、产融对接、风险防范等领域合作，深入洽谈交流，达成广泛共识。

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中原豫资投资控股集团有限公司党委书记、董事长秦建斌等举行工作座谈，就项目落地、产融对接、风险防范等领域合作，深入洽谈交流，达成广泛共识。

双方一致认为，加快中原城市群副中心城市建设、推进现代化洛阳建设，迫切需要全方位、全周期、全链条的金融资本赋能。要深入学习贯彻中央金融工作会议精神，认真落实省委金融工作会议部署要求，锚定“两个确保”、实施“十大战略”、推进“十大工程”，把金融服务实体经济作为根本宗旨，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，把更多金融资源用于支撑重大战略、保障重点领域、加强薄弱环节，集聚金融资源要素，提升金融服务质效，防范化解金融风险，以高质量金融服务推动洛阳经济社会高质量发展。

双方一致表示，以签订战略合作协议为契机，抢抓国家构建新发展格局、加强战略腹地建设、支持中部地区高质量发展等国家重大战略机遇和推动超大特大城市城中村改造、稳经济扩内需等重要政策机遇，充分发挥豫资控股集团作为省级国有资本运营主平台、科技创新助推器、战略性投资先行军、金融服务工具箱的综合优势，聚焦城市提质、风口产业、乡村振兴、文旅文创等重点领域，进一步梳理合作方向、明确具体项目、组建专班推进，推动双方务实合作取得更大成效。要内引外联、建圈聚群，依托豫资控股集团“朋友圈”“资本圈”“生态圈”，搭建对接政策性金融和社会资本的桥梁，升级资本赋能“主引擎”，筑牢化解风险“防火墙”，助力洛阳引资、引技、引智，大力推动“基金入洛”“险资入洛”，为培育新质生产力注入新动能、增添新活力，协力打造地企互利共赢发展新样板。

市委常委、常务副市长张玉杰等参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)