徐衣显与中国铝业股份有限公司党委书记史志荣举行工作座谈

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国铝业股份有限公司党委书记史志荣举行工作座谈，就提升能源保障、优化产能布局、助推产业转型等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国铝业股份有限公司党委书记史志荣举行工作座谈，就提升能源保障、优化产能布局、助推产业转型等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对史志荣一行来洛表示欢迎，向中铝集团和中铝股份对洛阳经济社会发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳是世界历史文化名城、国家创新型城市、现代化工业城市、全国综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市，发展态势良好，禀赋资源优越，未来潜力巨大。中铝集团是中央管理的国有重要骨干企业，也是全球最大的有色金属企业，与洛阳合作基础好、产业互补性强，特别是随着国家“双碳”战略深入实施，双方深化战略合作、促进绿色转型迎来更多机遇。作为中铝集团的控股子公司，中铝股份产品门类齐全、产业链条完整、配套体系强大，是我国铝工业的中流砥柱。希望双方抢抓国家战略机遇，协力构建常态化专班推进机制，精准对接万基控股等洛阳企业，围绕能源供应、管理提质、集群打造等高质量发展持续拓宽合作领域、提升合作层次，助力铝基新材料延链补链强链，以“链”创新、以“链”图强，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，实现央地互利共赢发展。

史志荣介绍了中铝股份发展历程、业务布局、国际市场拓展及在洛合作项目推进情况。他表示，洛阳是中铝集团产业布局的重要区域。下一步，中铝股份将充分发挥品牌、市场、技术等优势，聚焦洛阳产业现状、发展需求，整合企业内部资源，提升能源保障能力，重构优化产能布局，拓展上下游、左右链协作路径，做优做强铝工业产业链条，加快推进洛阳铝基产业绿色低碳转型发展，为洛阳建设现代化产业体系作出更大贡献。

中铝宁夏能源集团党委书记、董事长丁吉林，市领导宗国明、牛刚等参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)