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新春走基层：洛阳首个残疾人公用辅具租赁中心投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:13
共享轮椅

　　近日，位于伊滨区的残疾人公用辅具租赁中心投用。记者从市残联获悉，该中心是全市首个残疾人共享辅具租赁示范基地。

　　该中心位于伊滨区诸葛镇西棘针社区，内部设置智慧辅具共享租用点，包含轮椅、医疗烤灯、腋杖、手杖等30余件可租用辅具。租用流程简单快捷，市民只需现场通过微信或支付宝扫码即可。

　　现场负责人王俊晓介绍，从租用之日起半个月内，群众可免费使用各种辅具。租用点专门设置在一楼，且门前有专用的残疾人通道，对行动不便的残疾人、老年人来说十分方便，工作人员会在免费期满之前及时提醒租用者。

　　“像轮椅这种辅具，买的话不划算，自己找也不容易，在其他地方租赁费用也高。”市民常会龙是该中心投用后的首个租用者。不久前，他在该中心为术后恢复期的妻子租用了一辆轮椅，可以免费使用半个月，让他很满意。

　　记者从伊滨区残联获悉，去年以来，该区残联实施特殊困难群众暖民心服务行动，积极探索新模式，满足居民短期及应急辅助器具使用和康复服务需求，于今年1月23日投用了该中心。

　　“公用辅具的租赁，是一种惠民共享经济模式，能为残疾人、老年人、急病患者、外地游客提供便利。”伊滨区残联相关负责人说，未来，该中心将与养老服务中心等机构联合，推出更多惠民措施。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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