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划重点！今年洛阳商务工作准备这么干
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.02.01 21:50

　　外贸进出口总值增长7%左右、签约亿元以上风口产业项目130个以上、恢复或新增国内外航线5条至10条……1日，记者从洛阳市商务工作会议上获悉，今年洛阳商务工作主要目标明确，围绕“对外开放、城市经济、精准招商、促进消费”四项重点工作，全力推动商务经济高质量发展。

　　实施开放平台提质增效行动

　　加快实施综保区实体化运营战略，引进一批跨境电商企业、供应链企业、优质外综服企业和加工贸易企业；优化全市跨境电商园区布局，着力引进一批跨境平台专业服务商，推动跨境电商上下游企业加快集聚；全年恢复或新增5条至10条国内外航线，力争年旅客吞吐量超过120万人次；加密开行“洛阳—宁波港”和“洛阳—青岛港”铁海联运班列，力争东方红(洛阳)国际陆港集装箱吞吐量达到3万标箱。

　　实施开放经济联动发展行动

　　持续开展“千企百展”拓市场行动，做大做强7个外贸转型升级基地；加大外向型项目引进力度，力争全年新增外贸企业100家以上；强化与共建“一带一路”沿线国家和地区的经济合作，持续扩大洛钼集团、中信重工、一拖集团等优势企业“走出去”成果，引导更多的企业开展国际产能合作，带动我市产品和技术服务“走出去”。

　　实施城市经济培育集聚行动

　　做强跨境电商独立站等网络销售类平台，扶持种草带货、短剧发行等专业服务业商发展，不断丰富平台经济生态圈，力争年内引进培育引领性、标志性平台经济项目3个至5个；加快推进洛北古城片区、西工小街片区、涧西上海市场片区、洛龙正大广场和定鼎门南广场等特色商业街区改造，打造更多高品质新消费场景；制定商务楼宇评级标准，引育专业楼宇运营商，打造专业化高标准特色楼宇。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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