美不胜收！洛阳《神都灯宴》彩灯世界亮灯仪式举行

2月1日，洛阳《神都灯宴》彩灯世界(以下简称《神都灯宴》)举行了盛大的亮灯仪式。上百灯组，万盏彩灯，百万朵光源，把495亩的景区映成流光溢彩的霓虹世界。

2月1日，洛阳《神都灯宴》彩灯世界(以下简称《神都灯宴》)举行了盛大的亮灯仪式。上百灯组，万盏彩灯，百万朵光源，把495亩的景区映成流光溢彩的霓虹世界。

《神都灯宴》位于洛阳市伊滨区倒盏村景区。项目共分两期建设，打造五区、八板块的灯海实景感受。《神都灯宴》以大格局、大视野、大制作为原则，以“国花”“国灯”“国潮”为三大核心，打造具备全年全域全时特征的，集吃住行游购娱一体的文旅融合型夜游项目，建设国家级文化旅游消费聚集区和文化旅游产业融合发展示范区，塑造洛阳夜游标杆，建成“年轻人向往的地方”和“合家欢聚的好去处”。

《神都灯宴》彩灯世界将于2月2日在洛阳纷纷扬扬的瑞雪中正式开园迎宾。广大市民和游客此次可以欣赏到极为难得的“雪打灯”奇景。

高20余米，宽达60米的《华夏鎏光门》以恢弘壮丽的气势迎接全国游客，在白雪的衬托下，金黄色宫灯显得格外流光溢彩，胭脂色的牡丹花灯傲雪怒放，分外妖娆；走过由高耸的华表柱、高悬天际的天宫建筑群、祥云、鼓廊围绕的《神都迎宾路》，游客们将来到《百鸟朝凤》核心景观区。巨大的彩凤凌空展翅，周边百鸟围绕，恢弘华美的灯景倒影在环形水池中，形成双凤傲意的视觉奇观。围绕2000余米的主游览动线，极具视觉震撼力的《洛神飞歌》、吞云吐雾的《神龙送福》、长达150米，在15米高空展现神都千载建筑艺术精粹的《神都胜境》、史上最大，展现国家级非遗瑰宝洛阳宫灯的《宫灯夜秀》、五路财神齐聚，红墙碧瓦，规模庞大的《灯光里的中国》......移步换景，步步精彩，带来五感的极致沉浸和震撼。

《神都灯宴》不仅好看，更好玩。以洛阳春节“祈福”、“赐福”、“送福”的“福文化”为主线贯穿，每晚包括《天宫赐福迎宾礼》、《仙女飞天秀》、《洛神赋》、《天宫密盒》、《十二花神》、《潮燃灯会嘉年华》等在内的15场演出在彩灯环绕处律动无尽精彩；各种行为表演随时与游客互动，福绿寿喜财神不停为游客送上新春礼物。

在神都灯宴，游客可亲身参与名目繁多的祈福体验。可以放河灯、挂祈福灯、灯笼DIY、猜灯谜、写福字、化身天兵仙女参与COS盛装巡游，甚至给你最爱的她举行一场浪漫难忘求婚仪式等；而灯宴小吃街，更是云集上百家各色美食餐饮和地道年货商铺，让游客问香而至，食指大动。

《神都灯宴》每天营业时间在2月2日至2月9日期间为15时到22时，2月10日到2月17日期间为每天10时到22时，2月18日到3月11日期间为15时到22时。目前，门票销售在美团、抖音、官方公众号均有销售。同时，游客也可在现场扫码购票，70岁以上老年人、1.2米以下儿童、军人、残疾人可享受免票入园。

神都灯宴从2月2日开启，持续37天到3月11日。全国游客可根据自己的时间安排前来游玩，地图导航“洛阳神都灯宴”(原倒盏村)即可到达。

——神都有灯宴，伊滨过大年。（李宇辉 文/图）