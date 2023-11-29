全方位立体化呈现洛阳市两会盛况 洛报集团为您用心用情传递两会好声音

备受关注的洛阳市两会即将开幕，洛报集团将持续深入践行“移动端、视频化、交互性”理念，组建全媒体精锐报道团队，全方位立体化呈现两会盛况。

备受关注的洛阳市两会即将开幕，洛报集团将持续深入践行“移动端、视频化、交互性”理念，组建全媒体精锐报道团队，全方位立体化呈现两会盛况。

洛阳市两会是全市人民政治生活中的一件大事。洛报集团高度重视市两会宣传报道工作，提前部署、精心组织，认真制定执行方案，抽调骨干力量组建全媒体精锐报道团队，全力以赴做好市两会新闻宣传工作。

市两会期间，洛报集团将在及时、准确、全面做好各项议程宣传报道的同时，重点聚焦创新引领、产业发展、城市提质、乡村振兴等全市人民关注的问题主动设置议题，开设《青年代表委员眼中的青春洛阳》《我们与洛阳双向奔赴》等栏目，展现代表委员风采，为读者呈现有厚度、有深度、有温度的报道内容。

打造丰富多彩的融媒产品，是做好两会宣传报道工作的重要手段。洛报集团将借助洛阳网、“掌上洛阳”客户端、“洛阳发布”“洛视频”等8个粉丝量超百万的新媒体平台，围绕市两会热点，策划推出短视频、海报、H5等一系列融媒原创产品，让两会信息快速、精准触及受众，推动报、网、端、微、屏融媒传播同频唱响主旋律，为现代化洛阳建设凝聚正能量。

洛报集团还将派出“党媒主播团”，深入两会现场进行采访报道。党媒主播将用更新颖的视角、更具网感的表达方式，开设《洛报党媒主播直击两会VLOG》等栏目，全面展示代表、委员风采，解读政府工作报告，并与网友开展互动，更好传递两会好声音，彰显新型主流媒体集团的创新与担当。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君)