去年，洛阳共为15657户职工发放公积金贷款67.71亿元

2月1日，记者从市住房公积金管理中心年度工作会议上获悉：2023年，我市共为15657户职工发放公积金贷款67.71亿元。

2月1日，记者从市住房公积金管理中心年度工作会议上获悉：2023年，我市共为15657户职工发放公积金贷款67.71亿元。 2月1日，记者从市住房公积金管理中心年度工作会议上获悉：2023年，我市共为15657户职工发放公积金贷款67.71亿元。 会议通报了2023年洛阳住房公积金主要业务指标运行情况。2023年，全市归集住房公积金92.92亿元，同比增长10.80%。全市新增缴存单位1429家、新增缴存职工58100人，其中新增灵活就业缴存人员6968名。2023年，共为67.48万名缴存职工结息4.05亿元，同比增长11.65%。 在提取方面，2023年共为138万人次提取公积金71.27亿元，同比增长30.28%。其中，市本级本年提取49.12亿元，同比增长33.09%；县区管理部本年提取22.15亿元，同比增长24.45%。 2023年，共为15657户职工发放贷款67.71亿元，同比分别增长147.70%、155.48%，其中包含商转公7668户30.46亿元、组合贷2145户10.30亿元；为866户职工发放公积金贴息贷款3.99亿元；支持购建房面积201.22万平方米。 2023年，洛阳市住房公积金管理中心坚持打好租购并举“组合拳”，两次提高租房提取额度，在全省率先推出公积金贷款“带押过户”、出台公积金“认房不认贷”政策，同时加大对多子女家庭、新市民青年人的支持力度，1万余名青年职工和青年人才通过公积金在洛安家落户。 今年，洛阳市住房公积金管理中心将继续扩大公积金制度受益面，扎实推进新市民、青年人等群体贷款政策优化，充分发挥公积金制度留才稳才作用。同时，加快数字化转型，推进业务管理创新发展，不断提升服务水平，以住房公积金制度优势护航群众安居梦。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 张线诺)