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嵩县移动推出信息惠农政策繁荣春节市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.02.01 19:20

　　1月31日，嵩县移动联合嵩县商务局成功举办“福暖嵩州、消费惠民”启动仪式，活动以龙年春节为契机，联动16个乡镇共同为全县人民打造一场线上线下的年货盛宴，以全面激发消费市场。

　　为深入普及和推动乡镇信息产品服务，让山区人民畅享数字产品的特惠福利，嵩县移动推出“5G+宽带+安防+教育”的专属解决方案，在启动仪式现场搭建移动惠民消费专区，制定惠农专属方案，展示终端体验、智慧家庭、儿童穿戴等产品，持续助力惠农工作走深走实。

　　据悉，嵩县为营造惠农宣传氛围，改线商务局联合嵩县融媒、16名网红主播全程直播活动。为搭乘惠民快车，嵩县移动推出了全品牌终端购机直降优惠，最高优惠3900元。推出专属入网政策，超大流量再送家庭套装。活动天天，现场客户均可获得盲盒激励，流量、语音及礼品个个有奖，大大吸引了客流驻足。

　　嵩县移动总经理张琦表示，嵩县移动持续跟进年货节，围绕惠农工作做好数智赋能，借助移动的信息服务，快速推动全县乡村特色产品走出嵩县，使全县人民享受信息红利。(毛战丰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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