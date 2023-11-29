提醒！洛阳三大公园新春活动延期举办

刚刚，洛阳市园林绿化中心发布消息，因受大范围雨雪冰冻天气影响，洛阳三大公园新春活动延期举办。
刚刚，洛阳市园林绿化中心发布消息，因受大范围雨雪冰冻天气影响，洛阳三大公园新春活动延期举办。
刚刚，洛阳市园林绿化中心发布消息，因受大范围雨雪冰冻天气影响，洛阳三大公园新春活动延期举办。具体内容如下：
公 告
广大市民游客朋友们：
大家好！
受大范围雨雪冰冻天气影响，为确保您的游园安全，原定于2月2日举办的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”“2024‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将延期举办。具体举办时间视天气情况另行通知。由此给您带来不便，敬请谅解！
咨询电话：
王城公园 0379-63938545
隋唐城遗址植物园 0379-65917101
从政坊游园 0379-63237879
洛阳市园林绿化中心
2024年2月1日
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