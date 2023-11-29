提醒！洛阳多家景区2月1日起临时闭园

记者1日获悉，受寒潮、雨雪天气影响，洛阳多家景区2月1日起临时闭园。
记者1日获悉，受寒潮、雨雪天气影响，洛阳多家景区2月1日起临时闭园。
记者1日获悉，受寒潮、雨雪天气影响，洛阳多家景区2月1日起临时闭园。
小浪底及西霞院风景区于2月1日至2月4日闭园，如前往景区游玩请提前电话咨询。咨询电话：0379-63898018。
栾川竹海野生动物园自2月1日起暂停营业，开放时间另行通知。咨询电话：0379-66835888。
新安汉函谷关景区于2月1日起暂停开放，恢复开放时间将根据实际另行通知。咨询电话：0379—65082188。
洛阳花果山景区2月1日起实行闭园管理，暂停开放，已购票的游客可通过原购票渠道申请退款。咨询电话：13938821286。
万安山山顶公园自即日起临时闭园，开园时间另行通知。客服电话：0379-63069118。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
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