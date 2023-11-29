洛阳辖区高速全部恢复通行

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至2月1日16时30分，洛阳辖区所有高速已恢复上站通行。需要注意的事，七座车(含七座)以上客车和危险品车辆仍禁止上站。

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至2月1日16时30分，洛阳辖区所有高速已恢复上站通行。需要注意的事，七座车(含七座)以上客车和危险品车辆仍禁止上站。

洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息，减速慢行，保持车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）