洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 17:27

　　洛阳市气象台2024年2月1日17时4分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.交通运输、公安等部门应按照职责做好道路结冰应对准备工作。

　　2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶。

　　3.行人减少外出，必要外出时尽量少骑自行车，注意防滑。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 市政协十四届十一次主席会议召开
  • 政协洛阳市委员会2023年度优秀提案名...
  • 最高气温-3℃左右 洛阳将出现持续低温...
  • 下雪也别担心！洛阳生活必需品供应充...
  • 市政协十四届六次常委会会议召开
  • 洛阳：加快创新平台建设 支撑全市创新...
  • 截至2月1日9时30分，洛阳辖区部分高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 95后登场掌勺 “解锁”年货新潮流（“...
  • 洛白路更名为白马寺大道 洛阳19条道路...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605