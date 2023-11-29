上快手感受浓浓年味：趣味抢红包，创意品年俗，欢乐过大年

年关将至，节庆气氛愈发浓厚，不仅线下红红火火，线上也年味满屏。抢红包、云拜年等网络互动，年俗直播、联欢晚会等贺岁内容，为年味带来新的注解，让天南海北的人们跨越距离、共迎新年。

年关将至，节庆气氛愈发浓厚，不仅线下红红火火，线上也年味满屏。抢红包、云拜年等网络互动，年俗直播、联欢晚会等贺岁内容，为年味带来新的注解，让天南海北的人们跨越距离、共迎新年。

为了陪伴用户欢庆龙年，快手开启2024年春节活动，延续“快手有年味”主题，不仅推出奖励丰厚的红包互动玩法，还上线多元丰富的新春主题内容，带用户云上庙会看年俗盛景，老铁联欢体会人间烟火，村BA、“村碗”感受文体魅力，成龙家宴共享团圆年饭，游戏嘉年华欢聚整活。还有经典影片免费看、精品短剧、新春招工会、相亲专场等活动，让用户精彩迎新春、欢喜过大年。快手还官宣岳云鹏作为快手首席年味官，一起营造浓郁年味，陪伴用户玩转龙年春节。

互动游戏福利超有料，超级直播间红包开不停

数字化时代带来了别样年味儿，边看春晚、边抢红包成为老少咸宜的新年俗。1月30日至2月16日期间，快手上线各式红包玩法，为用户提供丰富互动游戏和“超有料”的红包福利。

1月30日起，快手推出“点龙灯，领现金”活动，用户连闯四关必得66元现金。2月6日-8日，用户还可以天天瓜分百万现金，更有“集龙卡分大奖”“泡泡红包无限开”“组队赚钱金龙飞天”“祈福直播间”“新春锦鲤”“弹幕互动赢奖励”等一系列好玩有趣的红包活动，释放多重福利。

2月8日至10日凌晨将开启“快手家年华”直播，明星主播大咖齐亮相，带来精彩节目内容。届时直播间除了每隔60秒开一个红包外，还有“超级红包雨”“金龙送财”“一起赚钱”“快手状元”等多样互动游戏，陪伴用户度过好运除夕。用户还可以提前参与“送我上舞台”活动，为喜欢的主播投票，帮其登上“快手家年华”除夕舞台。

大年初一至初七，快手将连续七天红包开不停，用户每天最高可获得888元现金奖励，玩法简单，红包拿到手软！

云上庙会呈现年俗盛景，传统技艺文化成新潮流

传统民俗添年味，春节的浓郁氛围和年俗文化有着紧密关联。快手泛知识连续30天“不停播”，打造“云上庙会”，聚焦年俗技艺、年俗文化、年俗表演等差异化内容看点，推出6大精品专题——赶大集、闹社火、区域春晚、烟花秀、说书直播、节气仪式秀。

通过短视频、直播等方式，快手重现稀缺罕见的年俗技艺，直击各地年货抢购现场，还将在小年夜、除夕夜、元宵节，邀用户一起观赏各地烟花秀直播，还原浓浓年味儿。

不仅好看、好玩，“云上庙会”还将呈现知识盛宴，新春说书场邀请郭德纲、纪连海、梁永安、张雪峰等文化大咖，解读春节热点议题和趣闻，烘托热闹喜庆又兼具文化底蕴的市井新春氛围。

春晚是不少家庭过年的一项“保留节目”，快手推出各省春晚精彩直播，传递新春好运。

明星达人“铁晚”联欢，共享烟火人间乐开怀

团聚是过年最好的礼物，一年一度的“快手一千零一夜?老铁联欢晚会”也将如约而至，和老铁们来一场线上大团圆。延续往年的“铁”文化，2024“铁晚”将以社区“烟火气”为载体，聚集铁味热梗、热门明星达人，打造一场“老铁联欢晚会”。

围绕“烟火人间乐开怀”主题，“铁晚”集结了Alan Walker、蔡国庆、李宇春、刘雨昕、秦霄贤等近百位娱乐明星及快手达人，星素同台、跨界合作，共同开启“铁味联欢”派对。

为了让大家沉浸式体验年味与“老铁文化”，晚会打造烟火街区舞美设计，放大烟火气的底色和全民狂欢的年节氛围。陈欢、李晨、柳岩、刘宇、杨超越组成“快手铁铁团”，将化身烟火街区里的店铺老板，带领用户感受不一样的人间烟火气。

“龙之夜”成龙办团圆家宴，全员整活分享家乡年味

在龙年来临之际，快手老铁的“老朋友”成龙也准备了一场特别的“新春家宴”直播。腊月二十八这天，成龙将邀请明星好友、快手达人与老铁们齐聚，共享团圆年饭，迎接龙年到来。

直播中嘉宾们将欢聚一堂，通过年味满满的花活展示与游戏挑战、歌舞向的才艺比拼等，获得“新春家宴”上的“点菜权”，汇聚成“龙之夜铁选菜单”，为老铁们的团圆年饭在线支招。

各地过年习俗大不同，嘉宾们也将与老铁们一起分享自己的家乡特色与年味记忆，将来自天南海北的过年气氛传递给大家。直播中用户还可以花式解锁更多惊喜福利，陪伴用户热闹迎新春，温馨过大年。

此外，1月26日至2月16日，快手文娱“明星陪你过大年”活动，通过意想不到的明星互动、丰富有趣的互动玩法、群星云集的直播专场、别出心裁的拜年祝福，为天南海北的老铁解锁不一年的龙年新春体验，让传统的年味、年俗在明星直播间里焕发新活力。

游戏嘉年华花式整活，主播欢聚一堂贺新春

春节假期如何休闲消遣、放松身心？不妨看一场酣畅淋漓的游戏。快手推出以“游戏嘉年华”为主题的一系列新春活动，设置“游豪礼”“游爆款”“游看点”等专属板块和玩法。老铁们在享受游戏内容的同时，可以参与瓜分新春锦鲤大奖，收集“龙年碎片”抽金条，还可以在直播间收获随机掉落的惊喜好礼。

快手游戏还推出“王者齐聚迎新春”与“龙跃长城和平年”专场直播，不仅有元气爱豆惊喜亮相、带来新歌首发，还有游戏主播跨界开讲脱口秀，让大家畅享国民顶流游戏专场带来的视听盛宴，与快手主播、电竞选手一起感受游戏中的满满年味。

短剧放映厅精彩贺岁，吃喝玩乐有滋有味过大年

合家欢的重要时刻，至亲好友围坐一起欣赏节目、吃团圆饭，构成其乐融融的年味记忆。春节临近，菜市场里对“年”的欢迎仪式也已经拉满，为了记录下这烟火市井中的年味，快手平台联合人民日报“视界”客户端发起“最是人间烟火?来逛菜市场”活动，邀请快手墙绘创作者在黑龙江、上海、云南、广东四省四地菜市场里绘制一封“来自生活的邀请函”，向热爱生活的广大用户们发出邀请打卡菜市场，分享#菜市场里的年味。

活动还联动快手美食、三农、摄影、亲子多个垂类及优质创作者参与创作，通过@池早是我体验年前菜市场摊主的一天、@CY曹雨玩转东三省菜市场、@林烧与养老院老人同逛菜市场，以及@地球村讲解员数据解读菜市场里的趋势等，借菜市场理解一方土地的独特韵味见证着奋进中国的前行速度与每个小家温暖相守的日常。

此外，春节期间，快手推出多部优质精品短剧。“温太医”张晓龙与“沈眉庄”斓曦再续前缘，带来古装喜剧《我在大宋开酒吧》；科幻喜剧《超能坐班族》中，“职场卷王”郭晓婷带领“摆烂大王”尹正升级超能力，上演啼笑皆非的坐班族日常；李纯、聂子皓主演的短剧《鸳鸯断》，讲述时局动荡下、漂泊在十里洋场的神秘女子摆脱命运枷锁的故事。除了星味十足的超强短剧卡司，还有更多题材多元的短剧内容，满足不同观剧喜好。

对于喜欢电影的老铁，快手放映厅也将带来丰厚的春节观影福利，80多部精彩影片随时免费看，在放映厅观看经典正片还能获得抽奖机会。

享受精彩内容的同时，“吃好喝好”更是家家户户的一项“大事”。快手将联合数位明星名人推出四场特色美食专场直播。在贵州，何洁与美食达人冯伟将组织八方村民共做侗寨新年长桌宴；创作者武文赶往山东枣乡乐陵，看看“爷俩儿好菜”的国宴级年夜饭长啥样；在吉林四平，国宴级厨师夏大厨将与房琪、咱屯张老五一起感受淳朴“彪悍”的东北冰雪年；福建籍顶级国宴大师林述巍与美食达人刘雨鑫，则将沉浸式体验一番神明同乐的潮式年。

此外，快手还将围绕美食、三农推出一系列年味十足的活动。“百城百味年夜饭”将带大家品鉴精致年菜、体会传统年味；“幸福乡村有年味”带大家逛各地农村年味大集，让每一位在快手过年的老铁都能感受到浓郁的年味氛围。

新春招工干货满满，情人节相亲邂逅甜蜜

辞旧迎新过新年，快手也助力用户开启人生新阶段。春节迎来蓝领招聘行业旺季，节后返工找工作也供需两旺，快手快聘将在1月30日至2月29日期间举办“新春招工会”，在多个城市发起直播带岗活动，邀请当地企业、达人和媒体一起为广大用户讲述就业知识、提供就业指导和就业优质岗位，带来实打实的就业干货；此外还将联动40多家知名企业及机构打造专场直播招聘。求职者在活动期间完善简历或者投递意向职位，有机会获得666元的求职红包。

今年春节大年初五正值情人节，快手还将打造多种形式丰富的相亲内容，助力返乡的老铁们脱单。快手将基于各地特色，联合头部大V推出地方相亲专场；同时也将联合政务单位及媒体，聚焦退役、现役军人等群体打造行业相亲专场；还将直播介绍各地婚恋风俗，让更多老铁了解地方婚育特色和文化。

村BA、村碗点燃文体魅力，展现乡村振兴新年味

在乡村，嗨过年少不了形式多样的“文体大餐”。“快手村BA新春赛”和大型村歌竞演活动“快手乡村超级碗”接连上演，以精彩纷呈的内容为新春带来年味预热。1月27日-28日，“快手村BA新春赛”在广东中山沙溪举办，不仅有多次荣获篮球赛事冠军的民间知名球员参赛，还有女球手首次参与互动，用超燃体育力量“制霸村口”。在观看活力十足民间村赛的同时，老铁们还可以看到球村特色庙会集市和舞狮表演，感受地方年味。

1月29日，快手“村碗”在山东德州乐陵举行，非遗传承人带来独特古琴表演，《战鼓秧歌》重现北宋杨家军恢宏气势，还有传承一百多年的地方特色传统民族艺术刘氏唢呐吹咔……“村碗”立足乡土中国，让普通人用歌声咏唱浓厚乡情，用才艺展现民族与流行结合的魅力。

春节期间，“村碗”还有一系列好玩有趣的活动：村庄PK歌会直播翻唱历年春节热曲，颜值达人发起新春拜年变装活动，还有热门舞蹈挑战赛，让更多人看到充满生机活力的乡村新面貌。

烟火气里透出浓浓年味，快手2024春节的“年味大餐”，打造一系列创意活动与优质内容，将为龙年新春增添多元趣味与别样风味。上快手过大年，线上共享温暖与欢乐，一起解锁新年新气象。