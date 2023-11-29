公告！洛阳市人大代表最新变动

2月1日，记者从洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会最新公告获悉，洛阳市人大代表发生新变动。

2月1日，记者从洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会最新公告获悉，洛阳市人大代表发生新变动。

据了解，洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议以来，市人大代表调离本行政区域7名，即新安县选举的王偌飞，宜阳县选举的夏磊(黄河同力)，嵩县选举的赵英豪，涧西区选举的李学群，西工区选举的张武清，洛龙区选举的张国赏，驻洛解放军选举的刘占明；因工作原因，接受辞去代表职务24名，即新安县选举的张聿亭、段红高，伊川县选举的白力、窦科，宜阳县选举的张汉智、王立新，汝阳县选举的赵改新、耿笑，洛宁县选举的边晓铅，栾川县选举的牛为民、李江波，嵩县选举的宗玉红、宋柯楠，西工区选举的刘德成，老城区选举的仝明现，瀍河回族区选举的蒋智涛、买允健，洛龙区选举的练忠杰、耿俊、周宏伟、崔光焱，偃师区选举的李华敏、马洪福，孟津区选举的贺红卫；因涉嫌严重违纪，接受辞去代表职务1名，即伊川县选举的方胜。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》有关规定，以上32名市十六届人大代表的代表资格终止。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》有关规定，王立新、李华敏的市人大常委会委员职务相应终止；张国赏的市人大常委会委员、市人大教育科学文化卫生委员会委员职务相应终止；蒋智涛的市人大城市建设环境与资源保护委员会主任委员职务相应终止；周宏伟的市人大城市建设环境与资源保护委员会副主任委员职务相应终止；崔光焱的市人大民族旅游侨务外事委员会副主任委员职务相应终止；张聿亭的市人大农业与农村委员会委员职务相应终止；仝明现的市人大法制委员会委员职务相应终止。

依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》有关规定，根据工作需要，新安县补选王森、崔占科、庞树轩、宋正国，伊川县补选马建民、吉跃龙，宜阳县补选田洪波、石陶，汝阳县补选李杰、温利涛、李楠，洛宁县补选金瑛，栾川县补选杨会勉、闫毅超、何鹏，嵩县补选任庆鹏、常光磊，西工区补选楚国剑、黄志刚，老城区补选周新、潘育敏，瀍河回族区补选赵站伟、金铭辉，洛龙区补选徐超文、孙云斌、关宇飞、朱蕾、赵阳、周永伟、张秀峰，偃师区补选余杰、蒋武寿、张亚磊、彭仁来、汪旭霞，驻洛解放军补选李文明、张富国等37人为洛阳市第十六届人民代表大会代表。

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第九次会议同意代表资格审查委员会的审查报告，确认出缺的32名代表的代表资格终止，补选的37名代表的代表资格有效。

截至目前，洛阳市第十六届人民代表大会实有代表485名。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）