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“宠客”升级！春节期间外地车辆在洛阳主城区轻微违停不处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 16:47

　　2月1日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为丰富游客春节旅游体验，提升城市管理和公共服务水平，2024年春节期间，对洛阳主城区范围内悬挂外地号牌的小型机动车轻微违停不予处罚。

　　该局有关负责人介绍，当前洛阳旅游热度不断攀升，预计春节期间来洛游客将显著增加。为了给游客提供更好的旅游体验，政策执行期间，城管部门将对主城区范围内、悬挂“豫C”号牌以外的7座以下(含7座)机动车轻微违停行为采取柔性执法措施，以规范引导为主，暂时不予处罚。但对公交车站停车、多排停车、占压盲道等造成交通堵塞的3种严重违停行为，城管部门仍将按有关规定进行处罚。

　　●政策执行时间

　　2月9日(农历除夕)早8:00开始,至2024年2月18日(正月初九)早8:00结束。

　　●不予处罚范围

　　对外地来洛主城区范围内的7座以下(含7座)机动车轻微违停行为柔性执法，不予罚款，具体情形为：

　　1.洛阳主城区范围内；

　　2.“豫C”号牌以外的7座以下(含7座)机动车；

　　3.不影响交通安全的情况下单排、顺向、有序停放。

　　●3种违停行为不免罚

　　1.在路口、公交车站、铁路道口、消防通道等停车影响通行的；

　　2.占压绿地和盲道停车、多排停车、逆向停车；

　　3.因机动车乱停乱放造成交通堵塞的。

　　游客体验升级，对城市停车秩序管理服务水平的考验也同步“升级”。该负责人介绍，洛阳城管部门将变被动执法为主动服务，通过增加停车设施供应、制定停车服务保障预案、增设停车引导标识等全力确保春节期间各景区、商场等周边交通通畅。

　　同时，洛阳城管部门呼吁自驾来洛游客，请您尽量将车辆规范停放至景区、景点等周边的停车场或路内泊位，在主城区内优先选择公共绿色出行，停车时主动做到文明、规范、有序，共同维护安全、畅通的城市道路交通环境。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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