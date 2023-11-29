了不起！全国大赛，洛阳特奥健儿勇夺17金

记者1日获悉，在不久前结束的第八届中国残疾人冰雪运动季冬季特奥项目推广活动上，代表河南参赛的栾川县特殊教育学校15名特奥健儿载誉而归，以17金5银1铜的佳绩位列各参赛队前列。

记者1日获悉，在不久前结束的第八届中国残疾人冰雪运动季冬季特奥项目推广活动上，代表河南参赛的栾川县特殊教育学校15名特奥健儿载誉而归，以17金5银1铜的佳绩位列各参赛队前列。

本次大赛为期4天，由中国残联、中国特奥委员会主办，在吉林长春举办，旨在推动冬季特奥雪上项目普及提高，为2025意大利都灵冬季特奥会锻炼队伍。比赛设特奥越野滑雪、特奥雪鞋走2个大项、6个类别项目。来自全国11个省份代表队近300人参赛。

比赛中，洛阳特奥健儿展现出了自强不息、顽强拼搏的精神风貌，赢得了现场观众的尊重与掌声。经过连日比拼，洛阳健儿喜获丰收，17枚金牌中，李柏娅、章国育、张琦锋、杨诺楠4名选手每人夺得两枚个人金牌，成为本次比赛的“双料冠军”。值得一提的是，刘子淇、章国育、杨诺楠、李钇诺4人还联手夺得越野滑雪男女混合4×1公里接力赛的冠军，为河南队进账4枚金牌。

栾川县特殊教育学校位于大山深处，全校共112名“特殊”学生，90%以上患有脑瘫、自闭症、唐氏综合征等，不少学生还伴有肢体或言语障碍。2019年，校长吴拥军将冰雪运动带进校园，用耐心和爱心去教孩子们踏上冰雪，点燃对生活的信心和希望。几年来，该校学生在全国残运会、特奥会等体育赛场上奋力拼搏，摘得近两百枚奖牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）