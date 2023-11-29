提醒！春节假期游览龙门石窟需预约

今日，记者了解到，春节假期期间，龙门石窟景区将执行限量、预约、错峰等管控措施。如您春节期间有龙门石窟游玩规划，切勿忘记预约。

今日，记者了解到，春节假期期间，龙门石窟景区将执行限量、预约、错峰等管控措施。如您春节期间有龙门石窟游玩规划，切勿忘记预约。

据悉，2月10日至2月17日(正月初一至初八)，龙门石窟景区实行门票预约游览制，游客可提前在“龙门石窟”景区官方微信、携程、美团、支付宝小程序等平台预约景区门票，以免因未预约给游览参观造成不便。景区倡议游客遵守公共秩序，配合景区工作人员现场疏导管理，切勿互相拥挤或推搡，禁止翻越、攀爬护栏和触摸文物，文明理性出游。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）