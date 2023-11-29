洛阳年夜饭市场“热气腾腾” 预订时要注意这些细节

“年夜饭”不仅代表着浓浓的年味，更是承载了无数人对团圆的期盼。随着龙年春节的临近，洛阳的年夜饭消费市场也愈发火热。2月1日，记者走访市场了解到，洛阳不少饭店的年夜饭预订已经提前“售罄”，一些老字号饭店推出的预制菜礼盒也受到消费者欢迎。

“年夜饭”不仅代表着浓浓的年味，更是承载了无数人对团圆的期盼。随着龙年春节的临近，洛阳的年夜饭消费市场也愈发火热。2月1日，记者走访市场了解到，洛阳不少饭店的年夜饭预订已经提前“售罄”，一些老字号饭店推出的预制菜礼盒也受到消费者欢迎。

套餐灵活，不少店家的年夜饭预订已经提前“售罄”

“从除夕到正月初三，所有的包间都已经订满了。”“留一个联系电话吧，如果有顾客退订包间我通知您。”10时许，洛报融媒记者走访了洛龙区牡丹大道附近多家饭店了解到，不少店家的年夜饭预订已经提前“售罄”。

和往年相比，今年的年夜饭市场已经不局限于传统的“10人桌”“12人桌”了，而是针对不同家庭的需要，推出了更为灵活的套餐，比如浪漫双人餐、温馨三人餐等，价格也更加实惠。在西工区一家主打家常菜的饭店，洛报融媒记者看到，标价168元的2-4人餐，包含两荤三素五个菜品，主食为手工烙馍和豆沙饼，还有饮品无限续杯。“现在预订就是这个价格，到店消费时不再加价了。”前台人员说。

“每年做的菜都差不多，大家也吃腻了，还累得够呛。”75岁的邓女士说，正月初二是全家人大团圆的日子，今年她和老伴儿商量之后，决定把合家宴订在酒店，一来换换口味，二来方便省事，前两天，自己在家庭微信群里发布了通知消息后，儿女们和孙辈都表示赞同。

老字号推出年夜饭礼盒，超市预制菜品种丰富

虽然不少市民已经预订了年夜饭，但也有很多人认为还是在家里团聚更有年味儿。针对这些需求，洛阳的一些“老字号”饭店和商家也推出了特色年夜饭礼盒，洛阳八大碗等特色预制菜销售火热。

2月1日中午，在老城区唐宫东路附近的一家饭店里，店主正忙着统计已经预订过的年夜饭礼盒数量。洛报融媒记者了解到，标价218元的礼盒，包括小酥肉、黄焖排骨等9种菜品和一份八宝饭，每份重量在400克左右；标价268元的礼盒，包括小酥肉、黄焖鸡、梅菜扣肉等11种菜品和一份八宝饭，每份重量均为500克。“我每年都要在这里预订4、5种菜品，今年新出了礼盒，品种也更丰富了。”市民马女士说，这些菜品都是真空包装，吃的时候加热一下就可以，味道很好。

涧西区景华路附近的一家大型超市内，某品牌预制菜售卖区域的销售人员正在补货，黄金狮子头、小酥肉、扣碗……各类菜品让人眼花缭乱。洛报融媒记者留意到，肉类家常菜品的价格为每盒35元至55元，分量在450克左右。“马上要过年了，我们每天基本要补2到3次货，一些厂家为了促销量，也推出了优惠活动，现在购买还是比较划算的。”促销人员说，除了预制菜之外，包含猪蹄、牛肉、烧鸡的礼盒也较受欢迎，临近春节，销量也在不断增加。

随着洛阳文旅的频频“出圈”，洛阳美食也受到外地人的青睐。在洛阳一家知名企业的网上商城，标价198元起的扣碗八大碗新年礼盒显示“已售完”。“礼盒里面有梅菜扣肉、蜜汁红薯等洛阳经典菜系，上架以来销量一直不错，上海、南京、武汉的顾客都有。”客服人员说。

在外就餐、回家做饭，这些细节要注意

新年意味着家人团圆、阖家欢乐，觥筹交错中，美味可口的饭菜也会为节日平添更多气氛。洛阳市市场监管局执法人员介绍，无论您是在饭店预订了年夜饭，还是打算选购礼盒回家大显身手，一些细节问题仍需要注意。

在饭店预订年夜饭的消费者，要分清所交的费用是订金还是定金，依照相关法律，若有违约情况发生时，“定金”不返还，“订金”可返还。预订年夜饭时，要选择有营业执照和食品经营许可证等相关资质，信誉度高、熟悉的饭店，最好与饭店签订详细的书面协议，注明饭菜质量、收费标准及其他服务。结账前要核对好账单，并索要相关凭证。

选购预制菜礼盒时，消费者应当选择正规品牌和商家的产品，关注商家的相关资质，认真查看相应生产厂家信息和许可证及检验证书。要注意产品标签上加工制作单位名称、地址、联系方式以及食品名称、生产许可证、加工时间、保存条件、保存期限、加工制作要求等重要信息标注是否规范、齐全。如果发现包装袋内有较多冰霜或者出现变形、变软或粘连，不要购买。预制菜买回家去除最外层包装后，要第一时间放入冰箱冷冻室(-18℃以下)密封保存，要生熟分开避免交叉污染，引起食物变质。建议不要盲目囤货，尽快食用完毕，尤其注意不要反复化冻。

年夜饭市场“热气腾腾”，折射出消费者旺盛的春节消费需求。洛阳市市场监管局相关负责人提醒，商家在推出各项举措吸引消费者的同时，更要自觉提高食品安全意识，诚信合规经营，严格遵守相关法律法规，为市民提供安全、健康的年夜饭，共同维护良好的消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)