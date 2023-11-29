洛白路更名为白马寺大道 洛阳19条道路获命名、更名

洛白路更名为白马寺大道、学院路更名为建春门路、涧滨南路更名为涧河南路、涧滨北路更名为涧河北路、命名长夏门西街……1日，记者从洛阳市民政局获悉，近日洛阳市规范了19条需命名、更名的道路。

洛白路更名为白马寺大道、学院路更名为建春门路、涧滨南路更名为涧河南路、涧滨北路更名为涧河北路、命名长夏门西街……1日，记者从洛阳市民政局获悉，近日洛阳市规范了19条需命名、更名的道路。

洛阳市民政局相关负责人介绍，随着洛阳市城市区一批“打基础、利长远”的重点建设规划项目不断推进，城市区新修、扩建、延伸等数十条道路陆续建成通车，洛阳市交通设施日益完善。

为加强城市管理和地名规范化建设，依据《地名管理条例》《河南省地名管理办法》《洛阳市地名管理办法》，按照“大路体现文化和历史，小路突出乡土和特色，长路分段命名，长期使用的路名尽量保持稳定”的原则，经专家论证，并征求相关部门意见，洛阳市民政局多次修订道路命名方案，规范了19条需命名、更名的道路。

该负责人提醒，各单位和公民要严格使用标准地名，未经批准的地名，任何单位和个人不得在媒体和其他公开场合使用，标准地名不得擅自变更。道路正式命名、更名后，报纸杂志、地图出版、新闻报道和行文书信，要一律使用确定的标准名称。凡有印刷使用密集地名出版物的部门和单位，印刷前必须将涉及地名名称的内容报洛阳市民政局审查。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶）