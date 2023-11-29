即日起，洛阳地铁开启迎新春系列活动

领支付宝乘车券、书法家手写春联、精美奖品……即日起，洛阳市轨道交通集团开启迎新春系列活动，为乘客营造喜庆、祥和的新春氛围。

领支付宝乘车券、书法家手写春联、精美奖品……即日起，洛阳市轨道交通集团开启迎新春系列活动，为乘客营造喜庆、祥和的新春氛围。

●活动一：支付宝乘车专属优惠

活动时间：即日起至3月31日

在支付宝实名认证的用户，每人每周可领取一次。扫下方二维码可领取一次优惠券，每次最高领取8元乘车券或最低九五折乘车券，支付宝首页-出行-地铁，刷码乘车即可。

用户所获得的权益将以优惠券形式发放至支付宝-卡包内，支付时自动抵扣，具体使用规则及有效期、使用记录详见卡包及券面详细说明。

●活动二：“书画新春，万事兴龙”车站新年书画活动

活动时间：2月2日9:00-16:00

活动当天联合泉舜购物，在解放路地铁站由书法作家和地铁员工挥毫泼墨，为乘客书写春联，乘客可免费领取。

●活动三：参加互动游戏领奖品

活动时间：2月2日9:00-12:00

在解放路地铁站，乘客现场参与投壶、套圈等，中奖后可领取精美奖品，每名乘客限领一次。活动奖品：纪念徽章、日历、手提袋、雨伞、水杯、玩偶、充电宝等。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）