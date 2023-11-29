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洛阳入选！水利部公布2023年全面推行河湖长制典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 15:49

　　日前，水利部评选公布2023年全面推行河湖长制典型案例，《擦亮生态底色 让幸福河湖润泽美丽洛阳——河南省洛阳市以河长制为抓手推动幸福河湖建设实践》典型案例成功入选。

　　全面推行河长制，是党中央推进生态文明建设的重要制度安排。此次水利部在全国范围评选发布典型案例，旨在总结推广各地在河长制工作中探索出的具有典型性、创新性、示范性的经验做法，引导各地提升思路举措，更好维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用。

　　洛阳以水而名、因水而美。近年，洛阳各地认真贯彻落实黄河战略，坚持把幸福河湖建设作为城市提质、生态保护、民生改善的重要抓手，一体推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理、黄河文化保护传承等重点任务，加强流域协同共治，创新监管执法机制，成功创建全国水生态文明建设试点城市，伊洛河获评全国首批、全省唯一示范河湖，黄河孟津段成为全省首段创建省级幸福河湖的黄河干流河段。据统计，2023年洛阳市坚持“项目为王”理念，创新水利投融资模式，累计改造河段305公里，新增达标堤防158公里，新建人工湿地水质净化工程8个，新增滨水慢行道256公里，新建亲水平台5.7万平方米、便民设施1988个，铺展开“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美好画卷。

　　据悉，在此次评选中，河南省有2个典型案例入选，另一个为《“把支部建在河上”引领河道联防联治——河南省南阳市积极探索“河长+全域党建”新模式》典型案例。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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