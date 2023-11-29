截至2月1日9时30分，洛阳辖区部分高速恢复上站

记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪道路结冰，截至2月1日09时30分，洛阳辖区宁洛高速、济洛高速、盐洛高速、连霍高速、二广高速禁止七座(含)以上车辆上站，禁危险品车上站。其他高速收费站口禁止所有车辆上站。

记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪道路结冰，截至2月1日09时30分，洛阳辖区宁洛高速、济洛高速、盐洛高速、连霍高速、二广高速禁止七座(含)以上车辆上站，禁危险品车上站。其他高速收费站口禁止所有车辆上站。

洛阳高速交警提醒，高速和路政部门正在积极撒布融雪剂并铲除道路积雪，以便及早恢复道路通行。雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息，请减速慢行，保持车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）