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2024年栾川县“双节”文化活动精彩抢鲜看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2024.02.01 09:20

　　春节假期即将来临

　　小伙伴们的心是不是开始蠢蠢欲动啦

　　栾川给全国游客准备了一大波

　　精彩活动、文化大餐、视觉盛宴

　　一起来看看有哪些吧

　　2024年迎新春焰火晚会

　　龙腾鸾州·焰遇美好

　　无人机表演+焰火燃放

　　呈现一场火与音乐、光与节奏的视听盛宴

　　时间：2024年 2月 25日(正月十六)

　　地点：栾川乡堂上大桥

　　2024年春节联欢晚会

　　龙腾虎跃新一年

　　栾川县2024年春节联欢晚会

　　歌舞、相声、戏曲等形式共11个节目

　　欢乐祥和、喜迎新年

　　时间：2024年 2月 1日

　　(农历2023年腊月二十二)

　　地点：伏牛山乡村振兴人才教育中心

　　元宵节民间故事展演

　　奇境栾川·醉梦乡村

　　威风锣鼓、踩高跷、舞龙

　　舞狮、扭秧歌

　　民俗表演融合成方阵

　　感受最浓郁、最传统的年味

　　时间：2024年 2月 23日至2 月25日

　　(正月十四至正月十六)

　　地点：栾川县城各主干道

　　网红舞蹈串烧秀

　　庆元宵“网红舞蹈串烧秀”

　　一起来跳舞

　　共跳大家耳熟能详的

　　《科目三》《黑桃A》《阿萨舞》等网红舞蹈

　　团团圆圆闹元宵

　　时间：2024年 2月 24日(正月十五)

　　14:00—16:00

　　地点：伊水路(一街三巷)

　　民间大铜器展演

　　各大铜器表演队

　　整齐划一地用肢体动作

　　尽情展现大铜器独特的魅力

　　在阵阵锣鼓声中

　　感受栾川独特的地方传统文化魅力

　　时间：2024年 2月 24日至2 月25日

　　(正月十五至正月十六)

　　地点：君山广场

　　元宵节灯谜晚会

　　悬挂以“非遗”为主题的各类彩灯

　　民间艺人现场展示手工技艺

　　一个词句、一首诗制成谜语

　　体验传统民俗娱乐

　　时间：2024年 2月 23日至2 月25日

　　(正月十四至正月十六)

　　地点：文化广场、县农商行营业部门前(伊水明珠)

　　优秀曲艺展演

　　弘扬国粹·传承文明

　　展演优秀传统剧目、优秀曲艺节目

　　丰富群众文化生活

　　时间：2024年 2月 23日至2 月25日

　　(正月十四至正月十六)

　　地点：君山广场、伊尹公园、文化艺术中心广场

　　读书会活动

　　书香栾川·中国年

　　新春故事会、诗词分享会

　　非遗剪纸、手工灯笼制作

　　学习传统文化，分享读书乐趣

　　在阅读中感受节日氛围

　　欢欢喜喜过大年

　　时间：2024年 2月 13日至2 月25日

　　(正月初四至正月十六)

　　地点：县图书馆、县新华书店、城市书房及农家书屋

　　百部优秀电影展演

　　不忘初心·砥砺前进

　　在全县14个乡镇所在地及县城各广场

　　放映爱国主义电影150余场

　　时间：2024年 2月 15日至2 月25日

　　(正月初六至正月十六)

　　地点：君山广场、文化广场、电影公司门前

　　各乡镇政府(街道、示范区)所在地

　　更多活动合集请看↓↓↓
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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