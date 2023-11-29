孟津出台16条措施进一步优化营商环境

日前，孟津区召开优化营商环境大会，发布优化营商环境提升行动16条措施，全力支持市场主体高质量发展。

日前，孟津区召开优化营商环境大会，发布优化营商环境提升行动16条措施，全力支持市场主体高质量发展。

孟津区相关负责人介绍，此次优化营商环境行动共涵盖提升政务服务效能、强化信用服务、缩短项目审批流程、创新供地模式等多个方面，既注重资金激励，又提供要素保障。

该区推行并联审批制度，将项目从立项、报建到竣工验收涉及的全链条事项，全部纳入分阶段并行办理流程，充分发挥“容缺办理”“联合审验”等创新举措叠加效应，实现工程建设项目全流程审批时间不超过45个工作日。探索实行优秀干部挂职服务企业制度，选派优秀干部到重点企业、重点项目帮助企业解决生产经营、项目建设中遇到的问题，鼓励从规模以上企业中选调人才到政府部门挂职，搭建政府和企业沟通交流平台。

此次会议还评选出70家优强企业，对优强企业从教育、医疗、住房、金融等10个方面给予政策优惠，以高含金量政策举措支持市场主体成长发展。

该区还决定将每月25日设为“优化营商环境服务日”，每月一主题，开展上门服务、宣讲政策、集中办公等活动，同时特聘30名营商环境特邀监督员，通过“找茬”“揭短”“挑刺”，助力打造一流营商环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪)