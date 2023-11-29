中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会委员调整名单

中国人民政治协商会议

第十四届洛阳市委员会委员调整名单

（2024年1月31日政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第六次会议通过） 一、增补政协第十四届洛阳市委员会委员48名 （按姓氏笔画排序） 王冲 王雷 王亚楠 王旭升 王树国（回族） 左朝阳 卢德宽 史志锋 冯涛 华阳 刘红延（女） 刘德成 齐萍（女） 齐延兵 闫志江 买允健（回族） 李成 李莹 李明生 李继阳 杨东阳 张延峰 张红伟 张京波 张晓莉（女） 张智通 张颜君 陈兴忠 陈俊光 易剑波 周丽涛 周宏伟 赵兵 赵红飞 赵振峰 娄军峰 祖良军 徐立新 郭辉 曹云天 梁菲菲（女） 蒋艳萍（女） 韩少峰 韩治群 路方方（女） 褚红（女） 魏莹（女，科学技术界） 魏斌 二、因职务调整、工作变动等原因，不再担任政协第十四届洛阳市委员会委员35名 李新建 余杰 吕宗乐 孙云斌 代伐 彭仁来 蒋武寿 胡大鹏 周永伟 赵站伟 黄志刚 白剑 关宇飞（满族） 王晓辉 马惠敏（女） 庞树轩 马智（回族） 杨海龙 李杰 陆万强 马亚辉（回族） 符永帅 胡贵生 马辉（回族） 常光磊 陈华民 赵胜利 毛维桓 韩丽（女） 徐峰 田炜 王磊 李博儒 武雪都 吴义舟 经调整增补后，政协第十四届洛阳市委员会现有委员471名。