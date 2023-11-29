政协洛阳市委员会2023年度优秀提案名单（18件）

1.提案题目：关于大力发展高质量教育的提案 提案者：刘红波 市政协委员，偃师区政协党组书记、主席 2.提案题目：关于进一步优化我市营商环境，推动监督下沉、打通优化营商环境的“最后一米”的提案 提案者：郭长君 市政协委员、民进会员、洛阳华和知识产权服务有限公司总经理 3.提案题目：关于建好“社区食堂”彰显“为民情怀”的提案 提案者：九三学社市委会 4.提案题目：关于聚焦青年友好型城市建设，打造文旅文创人才高地的提案 提案者：民革市委会 5.提案题目：关于探索孵化服务新机制，打造孵育加速全链条的提案 提案者：民盟市委会 6.提案题目：关于建管并重深入推动城市提质的提案 提案者：任宏恩 市政协委员、九三学社社员、洛宁县政协副主席 7.提案题目：关于在城市提质背景下，促进商业繁荣及商圈升级的提案 提案者：魏莹 市政协委员，涧西区政协副主席、商务局局长、工商联主席 8.提案题目：关于洛阳市乡村基层医生订单培养的提案 提案者：农工党市委会 9.提案题目：关于做好知识产权人才培养，助力国家知识产权强市建设的提案 提案者：民进市委会 10.提案题目：关于凝心聚力、激发活力、全力以赴，助力乡村全面振兴取得新成效的提案 提案者：致公党市委会 11.提案题目：关于大力推进我市中等职业教育发展的提案 提案者：吴俊艳 市政协委员、民建会员、洛阳市中等职业学校教师 12.提案题目：关于加快推进我市小初高一体化、培养拔尖创新人才的提案 提案者：柳彩红 市政协委员、洛阳市涧西区创新教育研究院董事长 13.提案题目：关于促进我市文旅文创融合发展的提案 提案者：民建市委会 14.提案题目：关于进一步改善提升“村村通”公路建设，为乡村振兴夯实根基的提案 提案者：张清涛 市政协委员，洛宁县政协党组书记、主席 15.提案题目：关于集聚金融要素，推动制造业高端化智能化绿色化发展的提案 提案者：市政协经济委员会 16.提案题目：关于加速提升洛阳市科技服务业综合竞争力的提案 提案者：苏亮 市政协委员、河南创新投资集团成果转化部主任 17.提案题目：关于发挥专业社工力量，助推基本公共服务进社区的提案 提案者：郭晓利 市政协委员、民革党员、洛阳市社会工作协会会长、洛阳市阳光社会工作服务中心理事长 18.提案题目：关于鼓励企业开展复合型人才培养，为高质量发展扩充技能人才队伍的提案 提案者：徐书雷 市政协委员、洛阳拖拉机研究所有限公司拖拉机所所长