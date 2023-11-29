洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

政协洛阳市委员会2023年度优秀提案名单（18件）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:43

　　1.提案题目：关于大力发展高质量教育的提案

　　提案者：刘红波 市政协委员，偃师区政协党组书记、主席

　　2.提案题目：关于进一步优化我市营商环境，推动监督下沉、打通优化营商环境的“最后一米”的提案

　　提案者：郭长君 市政协委员、民进会员、洛阳华和知识产权服务有限公司总经理

　　3.提案题目：关于建好“社区食堂”彰显“为民情怀”的提案

　　提案者：九三学社市委会

　　4.提案题目：关于聚焦青年友好型城市建设，打造文旅文创人才高地的提案

　　提案者：民革市委会

　　5.提案题目：关于探索孵化服务新机制，打造孵育加速全链条的提案

　　提案者：民盟市委会

　　6.提案题目：关于建管并重深入推动城市提质的提案

　　提案者：任宏恩 市政协委员、九三学社社员、洛宁县政协副主席

　　7.提案题目：关于在城市提质背景下，促进商业繁荣及商圈升级的提案

　　提案者：魏莹 市政协委员，涧西区政协副主席、商务局局长、工商联主席

　　8.提案题目：关于洛阳市乡村基层医生订单培养的提案

　　提案者：农工党市委会

　　9.提案题目：关于做好知识产权人才培养，助力国家知识产权强市建设的提案

　　提案者：民进市委会

　　10.提案题目：关于凝心聚力、激发活力、全力以赴，助力乡村全面振兴取得新成效的提案

　　提案者：致公党市委会

　　11.提案题目：关于大力推进我市中等职业教育发展的提案

　　提案者：吴俊艳 市政协委员、民建会员、洛阳市中等职业学校教师

　　12.提案题目：关于加快推进我市小初高一体化、培养拔尖创新人才的提案

　　提案者：柳彩红 市政协委员、洛阳市涧西区创新教育研究院董事长

　　13.提案题目：关于促进我市文旅文创融合发展的提案

　　提案者：民建市委会

　　14.提案题目：关于进一步改善提升“村村通”公路建设，为乡村振兴夯实根基的提案

　　提案者：张清涛 市政协委员，洛宁县政协党组书记、主席

　　15.提案题目：关于集聚金融要素，推动制造业高端化智能化绿色化发展的提案

　　提案者：市政协经济委员会

　　16.提案题目：关于加速提升洛阳市科技服务业综合竞争力的提案

　　提案者：苏亮 市政协委员、河南创新投资集团成果转化部主任

　　17.提案题目：关于发挥专业社工力量，助推基本公共服务进社区的提案

　　提案者：郭晓利 市政协委员、民革党员、洛阳市社会工作协会会长、洛阳市阳光社会工作服务中心理事长

　　18.提案题目：关于鼓励企业开展复合型人才培养，为高质量发展扩充技能人才队伍的提案

　　提案者：徐书雷 市政协委员、洛阳拖拉机研究所有限公司拖拉机所所长
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 中州时代加速推进 生产区规模初现
  • 下雪也别担心！洛阳生活必需品供应充...
  • 受雨雪天气影响，洛阳多条公交停运、调线
  • 洛阳地铁2号线牡丹桥站两个出入口预计...
  • 市政协十四届十一次主席会议召开
  • 新增1350个餐位！洛阳理工学院附属高...
  • 洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警
  • 洛阳辖区高速所有上站口禁止车辆上站
  • 刚满百天的宝宝就登场啦！嵩县旧县镇...
  • 洛阳市教育局积极应对降雪天气 多措并...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605