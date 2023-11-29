洛阳：加快创新平台建设 支撑全市创新发展

作为我市生物疫苗产业高能级创新平台，近日，普莱柯生物工程股份有限公司P3实验室获得国家级认证。

作为我市生物疫苗产业高能级创新平台，近日，普莱柯生物工程股份有限公司P3实验室获得国家级认证。

“实验室投用后，不仅将成为应对重大公共卫生安全挑战的重大科技基础设施与高能级创新平台，还将强力支撑洛阳市生物疫苗及医药产业高质量发展。”该实验室有关负责人说。

九层之台，起于累土。有了高层次的创新平台，科技创新才能如虎添翼。在近日召开的各县区两会上，各县区明确提出，要全力加快创新平台建设，为全市创新发展提供强有力支撑。

龙门实验室是引领洛阳创新发展的重大公共创新平台。伊滨区提出，要加快龙门实验室改革转型，健全“管委会+产业研究院+运营企业”运营机制，将科研成果迅速转化成现实生产力；推动龙门实验室总部基地建设，年底前创新中心投入使用、办公大楼完成主体施工。该区还将支持国家智能农机创新中心申建省级重点实验室、省级中试基地。

涧西区科技创新基础雄厚，该区今年将力争新增新型研发机构、中试基地3家以上，新增各类创新平台110个。该区将深度嵌入全省实验室体系重塑和全市高水平国家创新型城市建设，加快推动先进耐火材料等国家重点实验室重组重建，大力支持中航光电、北方玻璃申建国家级创新平台，支持轴研所、洛轴、河南科技大学联合创建高端轴承全国重点实验室，积极推动河南省动物疫苗与药品产业研究院建设。

在瀍河区、孟津区，随着中原美谷、百万吨乙烯等项目建设稳步推进，两区创新发展有了新引擎。其中，瀍河区将以中原美谷、联东U谷、颐高数字科创中心为依托，建立健全“研究—开发—转化—产业化”创新链条，科学布局建设重点实验室、企业研发中心、孵化器等创新平台载体，构建创新平台升级培育体系，力争全年新增创新平台及载体7个。孟津区将分领域组建产业联盟，加强产业配套协作和技术协同攻关，支持昊华气体建设国家创新平台、宏联新材布局重点实验室，全年新增市级以上创新平台60个。

进驻信息科技、电子商务等企业，融集聚人才、孵化企业、培育创新型企业等功能为一体……走进西工硅巷，这个原来的工业园变成了数字经济科技产业社区，一批青年创客在此创新创业。借鉴西工硅巷成功经验，今年西工区将着力推进生物医药产业园一季度全面投用、解放硅巷9月底前实现竣工，尽快启动智能科技产业园二期建设，支持凤凰谷产业园、西工硅巷创建市级科技产业社区，加快天津大学成果转化基地、中科医云高通量测序实验室建设，力争新培育市级以上创新平台40个。

科技产业社区是创新平台中的新生力量。聚焦科技产业社区建设，涧西区将抓好七二五所新材料等8个科技产业社区建设，确保光电智荟科技产业社区建成投用，智能制造科技产业社区基本建成，信息技术科技产业社区二期主体封顶，数字经济科技产业社区、信息技术科技产业社区一期进驻率达到70%，新增产值20亿元以上。宜阳县将加快上元智能制造产业港、泉盛科创产业社区、福通创新创业工场等“六大科技产业社区”建设、招商及运营，提升创新平台承载力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶）