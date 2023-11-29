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洛龙区一社区举办“幸福家园”村社互助工程主题活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:30

　　1月28日上午，洛龙区开元路街道天元社区86位80岁以上老人，领到了该社区发放的具有防跌倒预警、心率检测、睡眠检测、自动接听、防走失点位设置等多项功能的养老安全手环。这是该社区举办“幸福家园”村社互助工程主题活动成功开展的项目。

　　天元社区党委书记、居委会主任王蕊介绍，开展“幸福家园”村社互助工程养老安全手环项目的信息在社区公布后，社区居民、爱心企业等有关各方热烈响应并积极支持，8家企业和137名热心居民共捐款29085元，共采购86个安全手环，小区党支部、业委会和楼栋长深入各家各户摸清情况，确定了发放名单。

　　市慈善联合总会负责人介绍，“幸福家园”村社互助工程是市慈善联合总会利用“公益宝”公开募捐平台，联合各县区共同发起的一个慈善项目。项目利用市慈善联合总会的公开募捐资质，面向辖区内企业、商户、乡贤、居民募捐筹款，所筹资金全部用于帮助本辖区内孤寡老人、失能老人、困难居民改善生活质量、居住环境等。2023年11月，天元社区启动“幸福家园”村社互助工程，计划首批开展养老安全手环、居家养老服务两个项目。在养老安全手环发放仪式现场，有23家企业和数十名居民，为居家养老服务项目募捐活动捐款，目前已累计筹集资金114300元，超过目标资金的50%。

　　“我们会继续通过‘幸福家园’村社互助工程项目，为老人提供形式多样、便捷优质的亲情陪伴、心理疏导、生活照护服务，有序开展助医、助餐、家庭服务等慈善帮扶活动。”王蕊表示，下一步，天元社区拟建立慈善工作站、社工站、志愿者服务站、未成年人保护站、社区救助站“五站合一”的慈善综合服务平台，开展安老、扶幼、助学、济困等慈善活动，充分发挥慈善事业在基层治理中的作用。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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