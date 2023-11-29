1月31日，2024年河南省冬季围棋段级位赛(洛阳赛区)开枰，800名围棋少年纹枰对弈。
1月31日，2024年河南省冬季围棋段级位赛(洛阳赛区)开枰，800名围棋少年纹枰对弈。
1月31日，2024年河南省冬季围棋段级位赛(洛阳赛区)开枰，800名围棋少年纹枰对弈。
本次比赛由河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办。比赛设5级组、2级组、1级组、1段组和2段组共5个组别，采用积分循环制进行，将持续至2月3日。
洛阳是著名的“围棋之乡”和“百段之城”。截至目前，出自洛阳的职业棋手共有43人，段位总和达159段。洛阳职业棋手人数和职业段位总和在全国地级市中常年稳居首位。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 涂晓洛 摄）
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