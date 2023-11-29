95后登场掌勺 “解锁”年货新潮流（“龙”重登场看年货）

春节临近，年味愈加浓郁，年货消费市场日渐火热。昨日，记者走访我市消费市场，了解年轻人的“年货清单”，感受浓浓年味里的“年轻态”。

春节临近，年味愈加浓郁，年货消费市场日渐火热。昨日，记者走访我市消费市场，了解年轻人的“年货清单”，感受浓浓年味里的“年轻态”。

海鲜礼盒、潮趣零食等，受到年轻人青睐

“年夜饭嘛，安排上帝王蟹、波士顿龙虾、石斑鱼……这些食材更有格调，过年带着家人一起尝尝鲜。”95后杨舒婷告诉记者，这次她家的年夜饭将由她掌勺。作为新一代“年夜饭练习生”，她的年夜饭菜单里有煎牛排、清蒸波士顿龙虾等。杨舒婷说，这样做年夜饭，既有亲自下厨忙年的氛围感，又不会过于复杂。

在涧西区武汉路附近的易合仓超市，工作人员表示，高端海鲜、联名礼盒、潮趣零食等商品的受众绝大多数是年轻人。从消费特点来看，这些“高端货”的背后，其实是95后“不将就”的生活态度。

“精致”与“潮趣”，“解锁”年货新潮流

年轻人对于花卉的热爱并不仅限于情人节等浪漫节日，把鲜花或盆栽作为年货，已成为一种时尚。

上午10时许，位于涧西区的洛阳景然花卉市场热闹非凡，争奇斗艳的各式盆栽、鲜花吸引了不少市民前来选购。

洛阳景然花卉市场相关负责人说，各类寓意美好的小盆栽正持续热销，盆栽蝴蝶兰、盆栽金橘、盆栽仙客来、盆栽一品红都是目前年轻人比较喜欢的品种，多数用来送给家中长辈。

日前，天猫发布的《年货节2024年味新趋势》显示，在购买年货的用户中，95后占比已超过一半。与老一辈采购年货的亲力亲为和务实不同，95后用恰到好处的“精致”和“潮趣”心态“解锁”年货的新潮流。

年味里的“年轻态”，蕴藏消费升级新潜力

谈及对年货的选择，90后市民褚宏远告诉记者，他在追求品质生活的同时也会计算生活成本。春节假期，他就准备带父母来一场说走就走的旅行，为身心放个假。

洛阳师范学院社会学者安锋表示，透过“年货经济”，可以嗅到不一样的年味。如今买年货，不仅有传统的灯笼、窗花，还有创意十足、造型别致的非遗产品、年画商品等；准备年夜饭，不仅要有熟悉的家乡味道，还要有天南海北的不同风味；买年货不再追求“囤量”，更偏向“求质”等。总之，浓浓年味里的“年轻态”，蕴藏着消费升级的新潜力、经济增长的新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）