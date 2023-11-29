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皇上可以“赐绯” 妃子不能“放肆” （河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:17

　　搓麻将要掷骰子，玩大富翁、飞行棋也要掷骰子，骰子读起来跟“头子”一样，口语中常说扔色子。掷骰子时，把两个骰子朝上一面的点数相加，即为最终点数，这个点数难以预测，便被人用来赌博。

　　古今中外都有人玩骰子，早期的骰子形状各异，有十四面的、十八面的，还有长得像陀螺的。我们现在常见的是正六面体，从一到六一共六种点数。

　　你知道骰子上哪个数是红色的吗？

　　在定鼎门遗址博物馆的出土文物展板上，有一个隋唐时期的骰子，讲解员问参观者这个问题，有人脱口而出说“一”。其实，最早变成红色的是“四”。

　　五代时期的蜀国人潘远写过一本轶事小说叫《纪闻谭》，里面提到一个骰子上的四变红的故事，即《骰子赐绯》，绯与飞同音，指红色。

　　故事里说唐玄宗和杨贵妃喜欢“彩战”，就是扔色子赌博，眼看玄宗就要输了，只有一下扔出两个四才能反败为胜。

　　现场气氛十分紧张，玄宗把俩色子扔出去后，连声吆喝“重四重四”，俩色子转了好一会儿，没想到还真是两个四！

　　于是龙颜大悦，玄宗回头就对高力士说“赐四绯”，就是把四给朕涂成红色。从那时起，色子的四点就成红色的啦。

　　宋代文学家乐史撰有《杨太真外传》，里面收了这个小故事。元末明初文学家陶宗仪编著《说郛》，里面也有这个故事，而《说郛》又被收入《四库全书》。

　　有据可查的故事到此为止，剩下的就是传说了。传说杨贵妃扔的是两个一，为了哄贵妃开心，玄宗顺道命人把一也染红了，凑上一对，心心相印。也有说是因为皇帝乃一国之君，老百姓玩骰子时，把一也涂成了红色。

　　古时，红色可不是随便什么人都能用的，唐代四品、五品官员官服为红色，玄宗“赐四绯”后，宫里人再玩掷骰子游戏，都不敢再押四了，可是后来的妃子不知道，竟把钱押在四上，惹得玄宗不开心，其他人都说她不懂规矩。古汉语中四写作肆，便有人开玩笑说这就叫“放肆”。

　　至于定鼎门遗址博物馆出土的那个骰子，八成是在唐玄宗将杨玉环从洛阳带走之前的物件，因为上面的四不是红色的。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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