30部精彩影片“致敬劳动者”！洛阳广大职工群众可免费观看

龙年第一个月，30部精彩影片“致敬劳动者”！昨日，记者从市总工会了解到，2月10日(农历正月初一)至3月10日(农历二月初一)，市总工会将在市工人俱乐部举办春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动，为全市广大职工群众送上免费精神文化大餐。

龙年第一个月，30部精彩影片“致敬劳动者”！昨日，记者从市总工会了解到，2月10日(农历正月初一)至3月10日(农历二月初一)，市总工会将在市工人俱乐部举办春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动，为全市广大职工群众送上免费精神文化大餐。

据了解，活动采用“订单式”“菜单式”服务方式，面向单位团体和广大职工群众免费放映。各单位工会可根据选片表，预约定制具体观影时间和影片内容，集体领取电影入场券，定制场次影片一般在9：00放映；广大职工群众个人可根据固定场次影片排片表，凭身份证或工会证在入口处领票入场观影。影票有限，领完为止。固定场次每天一部影片，放映时间为每天15：00、19：00两场。

在影片方面，市总工会相关负责人介绍，他们最终选取了《志愿军：雄兵出击》《长安三万里》《满江红》《流浪地球2》《超能一家人》等30部精选影片，包含红色电影、喜剧片、儿童片、怀旧片等各类主题影片，更加适合职工“亲子”“家庭”观影需求，切实满足广大职工群众精神文化需求。了解影片具体信息可关注“洛阳市工人俱乐部”微信公众号查询。

观影地点：洛阳市工人俱乐部(西工区王城大道与凯旋西路交叉口)。

联系电话：13623880450、13783198343，单位团体电影预约填报截止时间为2月8日18：00。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)