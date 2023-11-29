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新春走基层：直播，让催花牡丹更走俏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:22

　　“我所在的位置是洛阳市老城区一个催花牡丹大棚，大家能看到催花牡丹含苞待放，您现在下单，最快次日就能收到。”昨日，洛阳市邮政分公司“邮家小院”抖音号金牌主播在直播间里介绍催花牡丹，吸引许多网友观看并下单。

　　大棚外面，几名邮政工作人员正在将已下单的催花牡丹进行包装。随后，这些催花牡丹将搭乘飞机前往北京、上海、广州、深圳等地。

　　与往年忙着装车发货不同，大棚的主人、老城区邙山街道土桥社区居民、冠群牡丹种植负责人卫献峰在大棚的一角摆上茶台，神色轻松地喝着茶。

　　催花牡丹历来在年宵花市场上备受欢迎。“1997年，我们仅培育了100多盆催花牡丹，带到广东销售。后来，政府部门开始支持催花牡丹的种植。”卫献峰说，在他印象中，催花牡丹先后经历了政府采购、推向市场和产地直销3个阶段。

　　催花牡丹产地直销，让卫献峰有了持续扩大种植规模的信心和底气。

　　“直播间搬到大棚里，接地气、更真实、受欢迎！我从2015年开始和洛阳邮政合作，2023年开始通过直播销售催花牡丹。”卫献峰说，2024年春节前，他栽种了5个大棚催花牡丹，共9000多盆。目前，通过洛阳邮政直播带货，他的催花牡丹很快将销售一空。

　　“过去，花农栽种催花牡丹，不仅需要找市场，还要找运输、找快递等，劳心费力。”洛阳市邮政分公司相关负责人介绍，为助力花农一站式销售催花牡丹，他们为花农提供集包装、运输、寄递于一体的全流程服务，解决销售难、运输难问题。

　　鲜花寄递不同于普通电商件，对寄递运输环境、全程时限要求更高。洛阳邮政不断完善催花牡丹寄递方案，经过多年实践，根据盆栽牡丹的重量、体积、造型，结合邮寄重量、尺寸等规格要求，发明了抗摔、抗压、保鲜性能卓越的专利包装，将牡丹邮寄成活率提高到99%。

　　2024年春节前，洛阳邮政陆续开辟了通往北京、上海、广州、深圳等城市的二十几条专属线路，除东北三省、西藏、新疆外，其他省份均可寄达，且省外均采用航空运输方式。这种专线直发的运输方式避免了牡丹在运输过程中的“舟车劳顿”，确保能够以最快的速度、最佳的状态到达客户手中。

　　“我已经选好地方，计划将催花牡丹大棚扩大到9个，栽种量达到16000盆，让催花牡丹花开富贵家，让更多人在春节领略洛阳牡丹的风采。”卫献峰说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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