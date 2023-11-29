2024年东莞洛阳牡丹文化节暨第三届牡丹赏花季活动开幕

昨日，由洛阳市、东莞市携手打造的2024年东莞洛阳牡丹文化节暨第三届牡丹赏花季活动在东莞开幕。此次活动由洛阳市政府驻深圳招商引资联络处、老城区人民政府、洛阳文化旅游投资集团有限公司共同主办，在东莞市区设主会场，在东莞市桥头镇设分会场。

活动现场，游客与牡丹合影

昨日，由洛阳市、东莞市携手打造的2024年东莞洛阳牡丹文化节暨第三届牡丹赏花季活动在东莞开幕。此次活动由洛阳市政府驻深圳招商引资联络处、老城区人民政府、洛阳文化旅游投资集团有限公司共同主办，在东莞市区设主会场，在东莞市桥头镇设分会场。

该活动主会场设置近5000平方米展区，共展出30余个品种万余盆牡丹。同时，活动现场还有以应天门等为元素的打卡点和洛阳非物质文化遗产制作技艺展示区等，让东莞市民沉浸式体验洛阳文化。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 通讯员 石智卫 孙惠丽/图)