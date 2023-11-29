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洛阳市开展矛盾纠纷集中排查化解行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:21

　　近日，我市部署开展为期两个月的矛盾纠纷集中排查化解行动，确保“双节”期间全市社会治安大局持续稳定。

　　行动期间，我市将组织网格员、调解员、援助律师、楼栋长或“四官”服务队等各种力量，通过进景区、进校园、进医院、进企业、进商超、进村(社区)等“六进”活动，重点排查化解情感、家庭、邻里、债务、物业、校园、医患等7类矛盾纠纷，排查消除烟花爆竹、火灾、交通等安全隐患，切实把矛盾风险防范在未萌、消除在萌芽、化解在基层。

　　据了解，我市将积极开展矛盾纠纷多元化解，深入推进源头治理，综合运用行政管理、法律规范、道德约束、心理疏导等方式，加强人民调解、行政调解、司法调解联动，确保将矛盾纠纷及时化解。同时，我市警方将以街面警务站为依托，突出党政机关、车站广场、标志性建筑、大型城市综合体等重点部位和重点区域，建设“快反”处置圈，落实“1、3、5”分钟快速响应要求，及时接受群众求助，化解处置矛盾纠纷。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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