洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

白马寺镇半个店社区：发展近郊采摘游，让土地增效“生金”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:29

　　1月30日，和煦的阳光照进瀍河区白马寺镇半个店社区的果蔬大棚，相关负责人陈紫帅忙着招呼前来采摘的游客。“上个周末，销售额超过6000元。”他笑着说。

　　当下，半个店社区的土地正通过运营理念实现“生金”。

　　过去，半个店社区种植包菜、茄子、萝卜、白菜等季节性蔬菜，受市场影响，卖不上价，所以不少人选择外出务工。“守着好好的土地，为啥挣不到钱？”是半个店社区党支部书记、居委会主任孙继恒长期思索的问题。

　　2021年，我市提出乡村振兴“151”工作举措，为各地发展乡村产业提供科学指引。孙继恒认为，半个店社区地处市区，又毗邻白马寺景区，发展近郊采摘游有着得天独厚的优势，关键在于做好运营、盘活资源，让土地增效“生金”。

　　孙继恒多次组织社区“两委”成员外出学习，寻找适合半个店社区的乡村运营模式。2023年1月，孙继恒与乡村特色产业项目运营商陈紫帅结识，并在发展高效农业上达成了共识。

　　“同样的一块地，如果只种植季节性蔬菜，收入少；与采摘、研学、文旅等相结合，才能产生更大的收益。”孙继恒说。经过协商，双方决定以采摘园为抓手，以水果番茄、草莓等特色产业为主导，配套发展体验农业，打造集高效种植、生态采摘、亲子游乐等为一体的都市农业示范园。

　　去年6月，半个店社区决定先流转土地30亩，并向有关部门积极争取衔接资金300万元，推动项目开工建设。去年9月，运营方在大棚建设项目完工之前，抢种第一批种子，确保瓜果今年春节前上市。

　　在各方共同努力下，半个店社区种植的水果番茄、草莓已于近日上市。走进园区，火红的水果番茄、草莓，长势喜人，吸引了不少游客。“这儿的水果番茄味道不错，口感也很好，会爆汁。”游客田先生表示。

　　“仅水果番茄，我们就有15个品种，能够满足消费者的不同需求。”陈紫帅介绍，园区的水果蔬菜全部采用无土栽培技术，能有效避免土传病害和连作障碍，保证食品安全、提升种植效率。同时，大棚内安装有智能化设备，管理人员可一键完成补光、施肥、通风等操作，有效降低生产成本。

　　对于村民最关心的收益问题，半个店社区与运营商签订的合作协议，是采取“保底＋分红”的模式。所谓“保底”，是指运营方确保每年向社区按照投资额的6%缴纳村集体经济收益，实现衔接资金的增值保值；“分红”是指社区与运营方按照一定比例进行分成。

　　“目前，二期项目正在加紧建设，我们将布局研学、亲子游等业态，助力社区集体经济发展，也让群众的收入芝麻开花节节高。”孙继恒介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓刚）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 中州时代加速推进 生产区规模初现
  • 下雪也别担心！洛阳生活必需品供应充...
  • 受雨雪天气影响，洛阳多条公交停运、调线
  • 洛阳地铁2号线牡丹桥站两个出入口预计...
  • 市政协十四届十一次主席会议召开
  • 新增1350个餐位！洛阳理工学院附属高...
  • 洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警
  • 洛阳辖区高速所有上站口禁止车辆上站
  • 刚满百天的宝宝就登场啦！嵩县旧县镇...
  • 洛阳市教育局积极应对降雪天气 多措并...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605