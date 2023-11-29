白马寺镇半个店社区：发展近郊采摘游，让土地增效“生金”

1月30日，和煦的阳光照进瀍河区白马寺镇半个店社区的果蔬大棚，相关负责人陈紫帅忙着招呼前来采摘的游客。“上个周末，销售额超过6000元。”他笑着说。

1月30日，和煦的阳光照进瀍河区白马寺镇半个店社区的果蔬大棚，相关负责人陈紫帅忙着招呼前来采摘的游客。“上个周末，销售额超过6000元。”他笑着说。

当下，半个店社区的土地正通过运营理念实现“生金”。

过去，半个店社区种植包菜、茄子、萝卜、白菜等季节性蔬菜，受市场影响，卖不上价，所以不少人选择外出务工。“守着好好的土地，为啥挣不到钱？”是半个店社区党支部书记、居委会主任孙继恒长期思索的问题。

2021年，我市提出乡村振兴“151”工作举措，为各地发展乡村产业提供科学指引。孙继恒认为，半个店社区地处市区，又毗邻白马寺景区，发展近郊采摘游有着得天独厚的优势，关键在于做好运营、盘活资源，让土地增效“生金”。

孙继恒多次组织社区“两委”成员外出学习，寻找适合半个店社区的乡村运营模式。2023年1月，孙继恒与乡村特色产业项目运营商陈紫帅结识，并在发展高效农业上达成了共识。

“同样的一块地，如果只种植季节性蔬菜，收入少；与采摘、研学、文旅等相结合，才能产生更大的收益。”孙继恒说。经过协商，双方决定以采摘园为抓手，以水果番茄、草莓等特色产业为主导，配套发展体验农业，打造集高效种植、生态采摘、亲子游乐等为一体的都市农业示范园。

去年6月，半个店社区决定先流转土地30亩，并向有关部门积极争取衔接资金300万元，推动项目开工建设。去年9月，运营方在大棚建设项目完工之前，抢种第一批种子，确保瓜果今年春节前上市。

在各方共同努力下，半个店社区种植的水果番茄、草莓已于近日上市。走进园区，火红的水果番茄、草莓，长势喜人，吸引了不少游客。“这儿的水果番茄味道不错，口感也很好，会爆汁。”游客田先生表示。

“仅水果番茄，我们就有15个品种，能够满足消费者的不同需求。”陈紫帅介绍，园区的水果蔬菜全部采用无土栽培技术，能有效避免土传病害和连作障碍，保证食品安全、提升种植效率。同时，大棚内安装有智能化设备，管理人员可一键完成补光、施肥、通风等操作，有效降低生产成本。

对于村民最关心的收益问题，半个店社区与运营商签订的合作协议，是采取“保底＋分红”的模式。所谓“保底”，是指运营方确保每年向社区按照投资额的6%缴纳村集体经济收益，实现衔接资金的增值保值；“分红”是指社区与运营方按照一定比例进行分成。

“目前，二期项目正在加紧建设，我们将布局研学、亲子游等业态，助力社区集体经济发展，也让群众的收入芝麻开花节节高。”孙继恒介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓刚）