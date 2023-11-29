最高气温-3℃左右 洛阳将出现持续低温、降雪天气

今日洛阳阴天有小雪，局部中雪，东北风3级～4级，气温-4℃～-1℃。 昨日，我市大雾弥漫，天空飘着雪花，给出行的人带来了不便。 省气象台预计，2月2日到4日，全省大范围雨雪天气持续。其中，淮河以北有大到暴雪，局部大暴雪；其他县市小到中雨转雨夹雪或小到中雪，部分时段伴有冻雨。 市气象台昨日15时52分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请您注意防范。 市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，2月1日到4日，我市将出现持续低温、降雪天气。降雪集中时段在昨日夜里、2月2日到4日，累计降雪量普遍在10毫米以上；最高气温将维持在-3℃左右，最低气温为-7℃左右，山区最低气温在-10℃左右；其他时段云系较多，气温缓慢回升。 最近几天天气预报 今日：阴天有小雪，局部中雪，东北风3级～4级，气温-4℃～-1℃。 明日：阴天小雪转中雪，局部大雪，偏北风3级左右，气温-5℃～-3℃。 3日(周六)：阴天有大雪，局部暴雪，气温-6℃～-4℃。 4日(周日)：中到大雪转阴天，气温-5℃～-3℃。 5日(周一)：阴天转多云，气温-7℃～0℃。 6日(周二)：多云到阴天，气温-6℃～0℃。 7日(周三)：阴天间多云，气温-1℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）