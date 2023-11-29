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市政协党组(扩大)会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 21:23

　　1月31日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神，在《求是》杂志发表的重要文章《完整、准确、全面贯彻落实关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》；传达学习省两会精神、十二届市纪委四次全会精神。

　　孙延文强调，做好新一年政协工作，要提高政治站位，抓实重点工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以更强担当服务中心大局，以更实举措践行为民宗旨，确保党中央决策和省委、市委部署在市政协落地落实。要切实增强推动金融高质量发展的责任感，不断提升服务金融高质量发展的能力水平，紧扣难点、堵点，围绕加强金融监管、防范化解金融风险等，深入调查研究、积极建言献策。要自觉践行正确的权力观、政绩观、事业观，以更严要求加强自身建设，进一步强化自我约束、增强拒腐防变能力，真正让好的作风内化于心、外践于行，以工作实绩诠释、检验作风建设成效，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。要压紧压实责任，周密细致做好市政协十四届二次会议各项筹备工作，强化政治意识，提高发言质量，加强服务保障，严肃会风会纪，共同把会议开成一次增强信心、团结奋进、凝聚共识的大会。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 实习生 吕亚琪)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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