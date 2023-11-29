市政协十四届十一次主席会议召开

1月31日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十一次主席会议。
1月31日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十一次主席会议。
1月31日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十一次主席会议。
会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，传达学习省两会精神、十二届市纪委四次全会精神，传达《河南考古亲历记——中华文明探源实证》文史图书出版座谈会暨省政协文史资料选题协作规划工作推进会精神，听取关于通报表扬2023年度反映社情民意信息工作先进单位、先进个人和优秀篇目的汇报，审议关于政协第十四届洛阳市委员会委员调整有关事宜，审议关于召开政协第十四届洛阳市委员会第二次会议有关事宜。
会议协商确定市政协十四届六次常委会会议时间及建议议程。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 实习生 吕亚琪)
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