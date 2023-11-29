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观民俗、赏花灯……今年春节洛阳乡村“文旅”大餐丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 19:32

　　观民俗、赏花灯、品年味……今年春节期间，我市多个县区将推出一批丰富多彩的乡村文旅活动，记者对部分活动进行了打探。

　　嵩县

　　●龙潭沟里过大年系列文化演出活动

　　活动时间：1月30日至2月25日

　　活动地点：嵩县沙坡村、洛沟村

　　活动内容：舞龙、戏曲、铜器表演等。

　　●陆浑村春节文化节

　　活动时间：2月9日至2月14日

　　活动地点：嵩县陆浑村火神庙广场

　　活动内容：剪纸、烙画、木版年画展示，现场还设置手工制作体验区，市民游客可体验灯笼、窗花、中国结等制作。

　　●闫庄镇非遗踩街文艺活动

　　活动时间：2月10日

　　活动地点：嵩县闫庄镇镇区、万氏故居

　　活动内容：铜器、秧歌、高翘非遗踩街文艺活动，迎新春全民亲子阅读活动，迎新春农民书画展等。

　　新安县

　　●“豫出彩·一起来”河南省乡村村晚新安分会场活动

　　活动时间：2月2日

　　活动地点：新安县汉关街道大章社区

　　活动内容：举办农民村晚，通过农民自编自演的歌舞、小品、武术、锣鼓、戏曲、大合唱等节目展现乡村生活的魅力和活力。

　　●“九连灯贺新春”新春游园会

　　活动时间：2月24日

　　活动地点：新安县世纪广场

　　活动内容：主要包括九连灯表演、锣鼓表演、猜灯谜等活动。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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