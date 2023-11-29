洛阳市教育局积极应对降雪天气 多措并举保障校园和师生安全

针对本轮雨雪天气，洛阳教育部门密切关注气象部门风险预告，加强对低温雨雪冰冻等极端天气预报预警，及时督促学校多措并举保障正常教学顺利进行，保障学生寒假期间的正常学习和生活。

针对本轮雨雪天气，洛阳教育部门密切关注气象部门风险预告，加强对低温雨雪冰冻等极端天气预报预警，及时督促学校多措并举保障正常教学顺利进行，保障学生寒假期间的正常学习和生活。 针对本轮雨雪天气，洛阳教育部门密切关注气象部门风险预告，加强对低温雨雪冰冻等极端天气预报预警，及时督促学校多措并举保障正常教学顺利进行，保障学生寒假期间的正常学习和生活。 1月31日，洛阳教育部门及时迅速发布各类安全风险提示单，各中小学校通过班级群、微信群、短信等多渠道，线上、线下全方位普及极端天气下的安全防护宣传教育活动，提高学生个人防护意识和能力。同时，督促学校强化值班值守，加强对校舍、大跨度结构建筑等重点部位日常检查，全面排查校园安全隐患。 洛阳市教育局将持续密切关注省教育厅和气象、应急等部门的预警信息，加强监督管理，及时反应，持续做好安全提示教育等各项工作，确保全市师生度过一个平安、快乐、文明、祥和、健康的春节。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 梁灿斌)